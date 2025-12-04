El Ayuntamiento vende una parcela en Villalonquéjar IV por 546.000 euros

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local formalizaba la adjudicación de la parcela número 28 del sector S-26 del polígono Villalonquéjar IV por un importe de 546.380 euros. La operación se resolvía así a favor de la empresa Minevica, que presentó la única puja por este suelo industrial en la subasta pública celebrada el pasado mes de octubre.

Tras estudiar la documentación aportada por esta firma madrileña dedicada a la compraventa de activos inmobiliarios, los técnicos municipales elevaban un informe favorable, ya que cumplía con los requisitos exigidos en el pliego. La cuantía que finalmente ingresará el Ayuntamiento por esta venta será ligeramente superior a la prevista inicialmente, pues el precio de salida de la subasta fue de 504.947 euros.

Cabe recordar que en el mismo procedimiento quedaba desierta una parcela de uso terciario en primera línea del bulevar, junto a la antigua estación. En ambos casos se trata de terrenos que hasta el año pasado estaban en manos de los extintos consorcios del Desvío Ferroviario y de Villalonquéjar.

Por otra parte, en materia de Servicios Sociales, la Junta de Gobierno Local daba luz verde al proyecto de modificación del reglamento del vivero de empresas municipal, que pasará a denominarse Espacio de Emprendimiento Capiscol, y de los equipamientos de proximidad, que unificará en un solo marco normativo el funcionamiento de todos los centros cívicos de la ciudad, sustituyendo los distintos documentos vigentes desde 2007 y extendiéndose también al futuro centro de Fuentecillas. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, subrayó que el fin de esta medida -que llega tras actualizarse recientemente también los reglamentos de las escuelas infantiles y del Espacio Joven- es disponer de un marco "común y actualizado" para todos estos espacios.

La edil daba cuenta además de la aprobación de la prórroga del convenio con los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales para impulsar la mediación social intrajudicial en el ámbito laboral, dotado con 20.000 euros.

Asimismo, se acordó ampliar un mes el plazo de ejecución de las obras de captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro, lo que sitúa ahora la finalización prevista en el mes de enero.