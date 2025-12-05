Vox arremete contra el presupuesto del PP por ser "absolutamente socialista"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, anunció su rechazo frontal al borrador presupuestario presentado por el equipo de Gobierno del PP, al que calificó como un "absolutamente socialista", y lamentó que el documento deje fuera cualquier propuesta defendida por su formación a lo largo del mandato. "Parece que nos están provocando", espetó.

El que fuera vicealcalde hasta la ruptura del bipartito hace ya un año destacó que su predecesor en el cargo, el 'popular' Juan Manuel Manso, habría reconocido para solicitar el apoyo del principal partido de la oposición que las cuentas podrían haber sido elaboradas por un gobierno socialista, algo que Vox interpreta como una evidencia del desplazamiento del equipo de Gobierno de Ayala hacia posiciones de izquierdas. En su opinión, el planteamiento presupuestario contradice además las líneas marcadas por la dirección nacional del PP en materia de inmigración, rebajas fiscales y reducción del IBI.

Los de la formación de Santiago Abascal denunciaron también en la falta de medidas económicas que Vox considera esenciales. Martínez-Acitores criticó especialmente la drástica reducción del apoyo al comercio local, al pasar de 1,4 millones a 350.000 euros, eliminando los bonos al consumo que, según afirmó, constituían la principal demanda del sector. Añadió que "tampoco hay rastro sobre las medidas para impulsar la Semana Santa como fiesta de Interés Turístico Internacional, la organización del acto central del Día de las Fuerzas Armadas, la Oficina de Maternidad o la inversión en mejoras en el Camino de Santiago con motivo del Año Santo Compostelano".

El portavoz de Vox sostuvo que el PP solo podrá sacar adelante el presupuesto mediante una cuestión de confianza o apoyándose en el PSOE, a quien considera su verdadero aliado en este documento, para incidir en que el borrador recibido resulta totalmente incompatible con el proyecto político de Vox, pese a que, tal y como aprovechó a recordar, la alcaldesa, Cristina Ayala, "lo es gracias a nuestros votos".