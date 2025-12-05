Temiño, sobre las cuentas de Ayala: "El PSOE no acepta chantajes y los vecinos de Gamonal tampoco"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Lo avisaron tras la primera y única toma de contacto sobre las cuentas de 2026, hace un par de meses, y después de analizar las "seis hojas volanderas" que el PP les remitía el miércoles por la tarde como borrador definitivo del presupuesto, lo confirman. El Grupo Municipal Socialista rechaza la propuesta de Ayala y avanza su voto en contra cuando se eleve al Pleno. "El PSOE no acepta chantajes", clamaba su portavoz, Josué Temiño, que acusó al equipo de Gobierno del PP de tratar de "comprar" el respaldo de su formación con el relanzamiento del proyecto del bulevar de la calle Vitoria, ideado por los socialistas en el anterior mandato, que ahora figura en el apartado de inversiones para el próximo año con una partida de 500.000 euros, "pese a que el coste total es de 14 millones". "Es un cebo, una falta de respeto que, por supuesto, no nos convence y a los vecinos de Gamonal tampoco", afirmó con rotundidad.

Temiño recordó que ya en septiembre, el PP trató de condicionar cualquier posibilidad de acuerdo a esta concesión, sin intención de renunciar a las que consideraba sus líneas rojas, en particular al túnel de la calle Santander, que el PSOE les reclamaba retirar para poder negociar. A juicio del concejal socialista ni en aquella reunión "surrealista" ni después, el equipo de Gobierno municipal "tenía voluntad de pactar nada".

El edil sostuvo que la inclusión ahora de la actuación en Gamonal es una maniobra "tardía y engañosa" que solo busca trasladar la presión al principal grupo de la oposición. "Saben que es inviable que en 2026 haya obras, como dijeron ayer. Es un insulto", apuntó, para considerar que el paso dado forma parte de la estrategia del PP para responsabilizar al PSOE del rechazo de las cuentas y para forzar, por segunda vez, una cuestión de confianza.

Y es que, en opinión de Temiño, "Ayala ya piensa en aprobar el presupuesto así, lo que demuestra su incapacidad". Según los cálculos socialistas, la alcaldesa perderá esa votación -igual que la primera que afrontó tras la ruptura del bipartito- y la aprobación definitiva de las cuentas tendrá lugar en marzo de 2026, "bloqueando" la acción municipal durante meses. "Para no estar dispuestos a negociar, como han demostrado, podrían haber tenido listo el borrador en octubre y agilizado el proceso", señala.

Sobre el documento en sí, recibido esta semana, criticó que ni siquiera "merece llamarse presupuesto, porque es una propuesta sin fundamento, una huida hacia adelante", que, lamentó, "no ilusiona ni con 25 millones más de suplemento, a través de un crédito", y presenta un modelo de ciudad ideado por "un equipo de Gobierno agotado, falto de planificación y basado en la improvisación". Reiteró además que los 'populares' "viven en un búnker, alejados de las calles y de las necesidades reales de la gente".

Tras un análisis exhaustivo del borrador, el PSOE detecta la presencia de "viejos conocidos" en las cuentas de 2026, proyectos ya anunciados en 2024 y 2025 que siguen sin ejecutarse. Temiño puso como ejemplo los 2,69 millones destinados nuevamente a inversiones en distritos, "el 1% del presupuesto", de los cuales no se habría gastado "ni un euro" en los dos ejercicios anteriores.

Inició su repaso a las 'sorpresas' que depara el borrador por los 500.000 euros consignados para reformar el teatro Clunia, intervención que hasta la fecha carece de proyecto técnico tras dos años con el edificio cerrado, y calificó de "engaño" los 250.000 euros consignados para la cubierta del cívico de San Agustín, pues esa cantidad no servirá para acometer esa mejora.

Especial hincapié hizo el portavoz socialista en el Mercado Norte, para el que las cuentas apenas reservan medio millón, tras figurar en las de 2025 una previsión de alcanzar los 6 millones de inversión en 2026 en la construcción de esta nueva instalación. "¿Volvemos entonces a la casilla de salida?", se preguntó.

También denunció Temiño que el documento en cuestión no recoge ni un euro para adquirir autobuses urbanos, algo "gravísimo" tras dos años y medio sin renovar la flota, y mencionó el retraso que a todas luces acumulará la pasarela sobre el río proyectada frente a El Plantío. "Vuelve a figurar con 500.000 euros, pese a que en 2025 se presupuestaron 700.000 y sigue sin proyecto. No la veremos, por supuesto, para la jira de junio con motivo del Curpillos", aseguró.

Para los socialistas, el presupuesto diseñado por el PP evidencia la paralización de los "proyectos estrella" del mandato, con 500.000 euros para ExpoBurgos o 250.000 euros para el túnel de la calle Santander, cuyo diseño se licitaba por más de 2 millones. Lamentó además que los 630.000 euros previstos para el ambigú sí permitirán impulsar "un edificio en pleno paseo de la Isla que no ha pedido nadie".

En el capítulo de subvenciones, el PSOE celebra la recuperación del millón destinado a cooperación internacional, aunque exige elevarlo al 0,7% del presupuesto, pues la cuantía actual supone poco más de un 0,4%. Denuncia, sin embargo, la ausencia de apoyo a los colectivos de memoria histórica, a los que retiró la ayuda al inicio del mandato condicionados por Vox, y la falta de partidas específicas para apoyar el comercio local, sin rastro de la partida para los bonos al consumo.

"Nuestro modelo y el del PP no tienen nada que ver", zanjó Temiño, para enumerar qué prioridades incluirían unas cuentas con el sello socialista, además de la apuesta decidida y real por el bulevar de la calle Vitoria. Se refirió así a "la ampliación del archivo de Castilfalé, la remodelación de las calles Alfonso VIII, Fernán González y la calle Madrid, el impulso a Burgos Río, la ampliación de la red ciclista, la adquisición de autobuses, la renovación de equipamientos culturales y vecinales y nuevas actuaciones en Gamonal".