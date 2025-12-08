Colombia, Venezuela y Perú lideran la llegada de mujeres extranjeras a Burgos

Una familia posa con la bandera de Colombia durante la celebración en el barrio de Capiscol de la fiesta de la Colombianidad en julio. TOMAS ALONSO

La evolución del crecimiento demográfico no puede comprenderse del todo sin observar la procedencia de estas nuevas residentes en la ciudad de Burgos, ya que el análisis del origen geográfico concreto de las mujeres extranjeras que llegaron a la capital burgalesa entre 2023 y 2025 permite perfilar con mayor nitidez el mapa humano que está configurando el nuevo escenario demográfico.

Durante ese periodo, el padrón municipal sumó un total de 3.182 mujeres extranjeras y dentro de ese conjunto, la mayoría procede de países de habla hispana, aprovechando las claves culturales y lingüísticas que facilitan el proceso de integración, así como la existencia ya establecida en la ciuad de Burgos de un cada vez más numeroso colectivo de nacionales de sus mismos países de origen. La tendencia general muestra una clara concentración de flujos desde Hispanoamérica, tanto en cifras absolutas como en su peso proporcional sobre el total.

Colombia encabeza la lista con 444 nuevas residentes, seguida de Venezuela con 304. Entre ambas nacionalidades suman 748 mujeres, lo que equivale a casi una cuarta parte del total incorporado en estos tres años. En concreto, las que proceden de estos dos países vecinos representan un 23,5 pr ciento de las llegadas femeninas a la ciudad en este periodo.

La lista de países de Hispaniamérica con una presencia destacada se amplía con Perú, que aportó 234 mujeres; Cuba, con 189; y República Dominicana, con 121. En conjunto, estos cinco países hispanoamericanos concentran 1.292 nuevas residentes, una cifra que equivale al 40,6 por ciento del total de mujeres extranjeras que se incorporaron al padrón de Burgos entre 2023 y 2025. En términos proporcionales, más de cuatro de cada diez nuevas vecinas extranjeras proceden de este grupo de países hispanoamericanos.

Fuera del espacio iberoamericano, destaca Marruecos como el principal país de origen entre las mujeres extranjeras que llegaron en ese mismo periodo, con 169 nuevas inscritas. Su inclusión en este grupo refuerza la idea de que el crecimiento poblacional reciente en Burgos está impulsado principalmente por nacionalidades con una presencia ya consolidada en el entorno urbano, pero que ahora adquieren un nuevo protagonismo gracias al empuje femenino.

La composición por procedencia además de que describe una tendencia demográfica, anticipa el tipo de vínculos que se están reforzando entre Burgos y determinados contextos culturales. La predominancia de mujeres hispanoamericanas facilita ciertos procesos de integración por afinidad lingüística y patrones migratorios previos, pero también plantea nuevos requsitos en términos de vivienda, empleo, escolarización o acceso a redes de cuidados, dentro de las necesidades que acompañan a esta nueva realidad demográfica.