ECO-Navidad: La Universidad de Burgos te enseña cómo celebrar unas fiestas sostenibles

La Universidad de Burgos aprovecha las celebraciones navideñas para lanzar una campaña entre la comunidad universitaria y al resto de los ciudadanos burgaleses que propone distintas pautas para reducir el impacto ambiental de estas fechas. Bajo el título ECO-Navidad, la iniciativa incluye actividades de sensibilización y materiales divulgativos que se presentarán en distintos actos dentro del campus, pero con la intención de que puedan aplicarse también fuera de él en los hogares burgaleses.

La campaña sostiene que es posible mantener el ambiente propio de estas fiestas sin caer en el exceso de consumo ni generar residuos innecesarios, por lo que sus recomendaciones abren distintas posibilidades que puedan adaptarse con facilidad a la vida cotidiana de cualquier hogar.

Una de las primeras propuestas se centra en la elección de alimentos y hace hincapié en que comprar productos locales y de temporada, adquiridos en comercios de proximidad permite reducir la huella ambiental del transporte y fortalecer el comercio de barrio. También se insiste en la necesidad de ajustar las cantidades para evitar desperdicios, recordando el coste que implica producir alimentos que luego no se consumen. En esa misma línea, se recomienda apostar por menús navideños elaborados con productos de proximidad y evitar aquellos que han sido transportados desde más de cien kilómetros, así como dar prioridad a los alimentos de temporada adquiridos en tiendas locales.

Se detiene, igualmente, en el uso de la energía y sugiere la conveniencia de no superar los veinte grados en interiores, utilizar iluminación de bajo consumo y aprovechar al máximo la luz natural. También se propone reducir el uso de plásticos, emplear vajilla reutilizable y recuperar la decoración de años anteriores o elaborarla con materiales reciclados. Se recuerda, además, que los utensilios desechables como platos, cubiertos, vasos o copas de un solo uso pueden sustituirse fácilmente por la vajilla habitual del hogar, lo que reduce de forma directa la cantidad de residuos generados durante las celebraciones.

La campaña presta atención al tipo de regalos que se intercambian y frente a las compras impulsivas, lo que propone es regalar experiencias o decantarse por productos elaborados por artesanos locales. También se anima a sustituir los envoltorios tradicionales por telas reutilizables o materiales reciclables que no generen residuos difíciles de gestionar. Como alternativa, se sugiere personalizar los paquetes con telas de colores que puedan reutilizarse en futuras ocasiones, evitando así el consumo innecesario de papel plastificado.

Utiliza envoltorios sostenibles para tus regalos. Utiliza telas de colores y personalízalas tú mismo y si puedes reduce el consumo de papel y de plástico que conllevan los envoltorios. FREEPIK

El mismo criterio se aplica a la decoración navideña, que puede fabricarse en casa a partir de materiales sostenibles o reutilizados, prolongando el uso de los adornos de años anteriores sin necesidad de renovarlos constantemente.

Estas ideas se compartirán durante actividades previstas en el programa de la UBU para esta Navidad como las Campanadas Científicas del 17 de diciembre o la cena navideña de las residencias universitarias el día 18. En ambos eventos se utilizarán productos de cercanía y de comercio justo, acompañados por intervenciones breves que invitan a repensar los hábitos de estas fechas sin renunciar a lo que las hace significativas.

Aunque parte del entorno universitario, la campaña está dirigida al conjunto de los burgaleses, a los que la Universidad propone una forma de celebrar las fiestas más atenta al cuidado del entorno con sugerencias prácticas que pueden incorporarse a cualquier casa sin complicaciones.