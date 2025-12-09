Policía Local de Burgos se dotará de un dinamómetro para medir la velocidad de los patinetes eléctricos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Local de Burgos se va a dotar de un dinamómetro homologado, que ya se utiliza de manera pionera en otras ciudades como Valencia, para medir con exactitud la velocidad que alcanzan los patinetes eléctricos.

Con esta tecnología se podrán emitir informes para que las sanciones por velocidad tengan un respaldo jurídico que permita a los agentes justificar esos excesos de velocidad. Durante el operativo que han desarrollado en este mes de noviembre, los policías se han encontrado con patinetes en los que tocando una tecla se establece la velocidad que puede ser de 25, 45, 75 e incluso cerca de 100 kilómetros por hora. «La tecnología va muy por delante e incluso se pueden manipular desde el teléfono móvil y de estas cosas saben mucho nuestros jóvenes», alerta el Mayor de Policía Local, Félix Ángel García.

En el presupuesto asignado para el área de Seguridad Ciudadana ya se contempla una partida para este «aparato» que facilitará el trabajo a los agentes. Los patinetes trucados son vehículos no homologados y si los agentes les descubren quedan inmovilizados al instante porque no pueden circular por la ciudad.

Este tipo de vehículos se pueden adquirir en tienda o se pueden «trucar» de manera fácil, explica García, que es partidario de que se matriculen para tener mayor control, puesto que no hay un cálculo de cuántos patinetes hay en Burgos.