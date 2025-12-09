Dos de cada tres multas del operativo especial de patinetes en Burgos son por circular por acera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El dispositivo especial para vigilar la utilización de los vehículos de movilidad personal (VMP) por las calles de Burgos se ha saldado con un total de 678 infracciones detectadas, la gran mayoría por circular de manera indebida por zonas peatonales con 457 multas por esta circunstancia. "Hay cero tolerancia a la circulación por aceras y zonas peatonales", según ha advertido el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo, que ha recordado la importancia de circular con respeto a las normas de tráfico con estos nuevos medios de transporte.

El operativo especial, que comenzaba el pasado 4 de noviembre, se ha desarrollado con el objetivo de hacer especial incidencia en los patinetes eléctricos, aunque en el total de multas (678) también están incluidas incumplimientos de bicicletas, si bien el 85% se corresponde con patinetes.

La elevada accidentalidad, con siniestros graves y algunos protagonizados por menores de edad, y las quejas ciudadanas por la inseguridad que sienten los peatones en determinadas zonas, motivaron este dispositivo que se volverá a repetir.

"Han sido cuatro semanas de intensa actividad policial de nuestros agentes y es necesario seguir avanzando en esta línea para concienciar a los usuarios de los patinetes", matizó Manzanedo, que quiso dejar claro que las aceras son de uso peatonal y, por tanto, es una "prioridad absoluta" de Policía Local continuar con esta línea de trabajo.

El edil de Seguridad Ciudadana, que ha estado acompañado por el Mayor de Policía Local, Félix Ángel García, y del subjefe Juan Ignacio Romo, han ido desgranando más datos obtenidos en esta intervención, entre los que destacan las 82 denuncias a propietarios de vehículos no catalogados, así como las 44 cometidas por menores de edad, que conducían patinetes eléctricos.

Los responsables del operativo han destacado el "grave peligro" que suponen los vehículos no catalogados, ya que recuerdan que sobrepasan las medidas, el peso y, por supuesto, la velocidad permitida que está establecida en 25 kilómetros por hora.