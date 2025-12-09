Herida una anciana en un atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer de unos 80 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18.20 horas en la que se informaba de un atropello en la calle Esteban Saéz Alvarado, en uno de los pasos de peatones del puente sobre el río Vena.

En el aviso al 1-1-2 se señala que un turismo ha atropellado a una mujer de unos 80 años, que está herida y consciente y que se queja de dolor en un hombro.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.