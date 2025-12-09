Herida una anciana en un atropello en Burgos
El accidente se produjo en la calle Esteban Sáez Alvarado
Una mujer de unos 80 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 18.20 horas en la que se informaba de un atropello en la calle Esteban Saéz Alvarado, en uno de los pasos de peatones del puente sobre el río Vena.
Burgos
Herido un trabajador en Burgos al caerle un tabique en una obra
El Correo de Burgos | El Mundo
En el aviso al 1-1-2 se señala que un turismo ha atropellado a una mujer de unos 80 años, que está herida y consciente y que se queja de dolor en un hombro.
El centro de emergencias del 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.