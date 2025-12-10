Barriada asegura que comercios y bares de Burgos cobrarán los bonos «estos días»

Comercios del centro de la capital burgalesa con los carteles de la campaña de bonos al consumo.SANTI OTERO

«El pago de los bonos a comercios y restauración se va a realizar estos días». Así lo asegura el concejal responsable del área, César Barriada, quien responsabilizó a la empresa encargada de la web de compra del retraso en el pago.

«Hasta el pasado jueves el Ayuntamiento de Burgos no ha podido bastantear el aval aportado por la empresa porque no había aportado los poderes correspondientes», apuntó el edil popular.

Ahora y «con la documentación necesaria» ya se puede proceder al pago. «Desde el área los técnicos se pusieron en contacto con la empresa varias veces para acelerar el proceso y la documentación llegó finalmente el jueves».

Ese mismo día, apunta, «se bastantearon los poderes, se firmó la documentación y se realizó la trasferencia de licitación», explicó el concejal, quien recordó que «hoy finaliza el plazo para canjear los bonos».

Un canje que hasta las diez de la noche de ayer asciende al 79%, «a falta de contabilizar los bonos que se gasten a lo largo de la jornada». Los que no se usen volverán a ponerse en circulación a través de la web. Lo harán a partir de las 12 horas del jueves 11 de diciembre. Esa segunda campaña se desarrollará entre el 11 y el 17 diciembre y a ella podrán acceder quienes no adquirieron bonos en la primera tanda.

MERCADOS

Por otra parte, y con el objetivo de «incentivar» las compras en los mercados Norte y G-9, la concejalía de Comercio ha lanzado una campaña publicitaria. Durante el mes de diciembre, «cuatro autobuses municipales llevarán rotulada publicidad de la campaña» y además «a través de las redes sociales se buscará llegar a los jóvenes».

«Los mercados ofrecen un producto de calidad, de km cero y además el cliente cuenta con el asesoramiento de los propios comerciantes», apuntó el edil popular. «Queremos que los burgaleses apuesten por hacer sus compras en los mercados todo el año, pero muy especialmente en estas fechas» y que «cada vez más jóvenes se acerquen a ellos porque son los clientes del futuro».

La campaña ha supuesto una inversión de 10.000 euros.