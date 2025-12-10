La Junta reparte 78 millones de anticipos de la PAC entre más de 6.800 beneficiarios burgaleses

Publicado por D . S. M. Burgos Creado: Actualizado:

Mientras el futuro de la Política Agraria Común (PAC) se decide en Bruselas, la Junta de Castilla y León ya ha abonado 580 millones de euros a 50.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad. En el caso de Burgos, la cuantía ronda los 78 millones a repartir entre más de 6.800 beneficiarios.

Abierto el plazo de recepción de solicitudes el pasado 16 de octubre, ya se ha cubierto el 93% de los anticipos tramitados. Cuestión de hacer los deberes a tiempo, tal y como apuntaba este miércoles la consejera de Agricultura, María González Corral, durante el Club de Prensa de EL MUNDO -EL CORREO DE BURGOS, con el patrocinio de Ibercaja, bajo el título Los retos del sector primario. Perspectivas 2026. Dentro de la vigente PAC, a punto de culminar, el grado de ejecución en Castilla y León supera el 98,4%.

«Hemos sido capaces de absorber todos los recursos que nos da la Unión Europea», enfatizó González Corral con la intención de subrayar que «los fondos son para aprovecharlos». De lo contrario, se corre el riesgo -y con razón- de que las próximas convocatorias se vean lastradas por no cumplir en tiempo y forma.

Pensando ya en la PAC del futuro, la consejera defendió la necesidad de afianzar un «presupuesto sólido» y el mantenimiento de sus dos pilares: ayudas directas e inversiones en distintos apartados, desde el regadío hasta la incorporación de jóvenes al campo. Sin embargo, la UE se muestra partidaria de que ese segundo pilar quede «al albur de los gobiernos». En tal caso, al final habría «27 PAC». Aparte, la Junta quiere que «se tenga en cuenta al agricultor profesional». De ahí la invitación al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a que «venga a Castilla y León para que tenga una visión real de lo que aquí sucede».

«Meses complicados»

Más allá de la Política Agraria Común, González Corral abordó los principales «retos e incertidumbres» que se ciernen actualmente sobre la ganadería. «La Administración tiene que estar al lado del sector», afirmó a sabiendas de la preocupación latente, tanto en las explotaciones como en la opinión pública, por la peste porcina africana.

Después de dejar claro que esta enfermedad «no se transfiere al ser humano ni por ingesta de alimentos de cerdo ni por contagio directo», apeló de nuevo a la «tranquilidad» mientras la Consejería continúa «implementando medidas» para evitar cualquier contratiempo una vez controlada la situación.

Teniendo además en cuenta que las explotaciones de porcino «han invertido mucho en los últimos años en bioseguridad», González Corral matizó que, dada la coyuntura actual, han de limitarse a cumplir con la normativa vigente siguiendo los mismos pasos que hasta ahora. Así las cosas, el reciente llamamiento del Ejecutivo autonómico para que se refuercen los controles «no tiene por qué suponer un incremento de costes».

Consciente de que el sector ha atravesado unos «meses complicados» debido a la dermatosis y la gripe aviar antes de la alarma de la peste porcina, la consejera destacó la política de «prevención» que se ha llevado a cabo desde la Junta para evitar males mayores. Pero nada cantar victoria ni mucho menos. De hecho, conviene permanecer ojo avizor. Sobre todo en lo relativo a la gripe aviar, dado que «las aves todavía están en periodo migratorio» y «todavía existe riesgo».

No todo son malas noticias. La ganadería atraviesa un «buen momento» en lo que a precios se refiere, si bien es cierto que el porcino ha experimentado cierta caída debido a la peste. Sea como fuere, el Gobierno autonómico se encuentra inmerso en el desarrollo de su propio Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria con el objetivo de que «las empresas exporten más» contribuyendo a «sufragar los costes». Las perspectivas, a día de hoy, parecen bastante halagüeñas pese al fantasma de los dichosos aranceles de Donald Trump.

Dinamismo para el futuro

Como «firme defensora de los regadíos», González Corral recordó que el Ejecutivo regional ha destinado 350 millones de euros y modernizado más de 30.000 hectáreas. Con estas inversiones, puntualizó, no solo se garantiza una mayor rentabilidad de las explotaciones. Además, se ha constatado que «se incorporan seis veces más jóvenes que en las zonas de secano».

Todo un aliciente, visto lo visto, por el que la Consejería de Agricultura pretende seguir apostando en el futuro. No obstante, hay un «handicap» que la Junta no pasa por alto. O dos, mejor dicho. Por un lado, se requieren «más fondos por parte del Ministerio» para formalizar convenios con las comunidades de regantes. Por otro, ha de primar la «agilidad» burocrática porque «hay muchos proyectos paralizados a la espera de la declaración de impacto ambiental».

Otro aspecto sobre el que González Corral quiso detenerse fue la idoneidad de apostar por la diversificación de cultivos. Obviamente, «interesa que cada vez sean más rentables» y siempre es preferible «sacar dos cosechas al año». Partiendo de esta base, el respaldo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) resulta clave a la hora de analizar el comportamiento de variedades, terrenos y variables climatológicas. Para ello, se han creado 17 grupos de trabajo en áreas tan dispares como la remolacha, el vino o el porcino. Más de 400 profesionales, que se dice pronto, que colaboran en diferentes proyectos de investigación y que se sirven de empresas y pequeños agricultores para realizar ensayos a pie de campo.

Con todas estas herramientas para afrontar los retos del presente y de un futuro que a priori pinta incierto, la titular de Agricultura concluyó que el sector agroganadero es sinónimo de «dinamismo en todos los municipios». Por eso, precisamente, apeló al impulso de las nuevas tecnologías -desde la inteligencia artificial hasta el blockchain- para que resulte «mucho más competitivo». De igual manera, reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico para fomentar la incorporación femenina. También de mano de obra extranjera, tal y como se viene haciendo «de forma legal» en la vendimia, la recogida de fresa o el esquileo de ovejas. En su opinión, la captación de trabajadores foráneos supone una «oportunidad» para fortalecer el sector y luchar contra la despoblación.