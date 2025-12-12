16.000 vecinos de Capiscol disfrutarán desde el lunes de un nuevo centro de salud tras décadas de espera

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El lunes será un día de fiesta, de culminación de un largo periplo que, pese a que a los responsables del ramo más recientes se les olvide, comenzó a inicios del siglo en curso, cuando la Consejería de Sanidad decidió que era necesario sustituir el entonces ambulatorio de García Lorca por unas nuevas instalaciones amplias y dignas. Tal intención se plasmó en el primer Plan de Infraestructuras Sanitarias a ejecutar entre 2002 y 2010, y el lunes, décadas después, se materializará.

Lo celebrarán sobre todo los 16.000 vecinos de la zona básica de salud a los que esta nueva y flamante dotación brindará servicio. Largo tiempo llevan a la espera de este momento. Arreciaba su lucha en los últimos años, tras un cúmulo de avatares que demoraban la ejecución de un proyecto que, en la práctica, comenzó a impulsarse en 2017.

Lo recordaba sin ir más lejos, consciente del cariz histórico de la demanda por fin atendida de los habitantes del entorno y de los profesionales, el responsable del área, Alejandro Vázquez, en su visita a las instalaciones, listas para albergar la actividad cotidiana. El consejero de Sanidad subrayaba que hasta dos empresas constructoras desistieron del contrato tras la adjudicación y hubo que licitar de nuevo para poder terminar la obra, con los trámites administrativos que ello conlleva. Así, pues, a la tercera fue la vencida.

Atrás quedarán estas cuitas y las sonoras protestas ciudadanas que suscitaron cuando definitivamente abra sus puertas a los usuarios el centro de salud García Lorca-El Silo, que así se llama ya oficialmente, y presuma de sus más de 2.300 metros cuadrados. Un salto cuantitativo del 160%, según indicó Vázquez, que permitirá pasar de 32 espacios a 123 e incorporar nuevos servicios como la Unidad de Rehabilitación, que dispone de una consulta de fisioterapia y una sala de cinesiterapia, cinco boxes individuales, un almacén y dos vestuarios adaptados para hombres y mujeres, así como un módulo de espera.

Arropado por representantes del Ayuntamiento y la Diputación y responsables y técnicos de Sacyl en Burgos, el consejero recorrió unas instalaciones que sorprendían a más de uno por su luminosidad y holgura. Lucían ya las estancias el equipamiento oportuno, listo para 'pasar a la acción', incluido el de la nueva Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica con consulta de matrona con su vestidor y aseo, una sala de usos múltiples en la que poder ofrecer los cursos de preparación al parto, un almacén anexo específico, vestuarios adaptados y zona de espera.

Además, según contempla el plan funcional y detalla el comunicado remitido por la Consejería de Sanidad tras la visita con tintes de inauguración, la zona de acceso al centro tiene 219 metros cuadrados y contará con atención al paciente y una recepción con cinco puestos y un mostrador. En cuanto a la zona de apoyo administrativo, dispone de un despacho general, otro para el coordinador, uno más para el responsable de enfermería, otro para el trabajador social, un archivo y una biblioteca o sala de reuniones.

El área de consultas, con hasta 913 metros cuadrados (más de los 800 que tiene en conjunto el viejo ambulatorio), acoge 17 consultas para Medicina de Familia y Comunitaria con sus correspondientes de enfermería, dos consultas de Pediatría, dos de enfermería de esa especialidad, dos consultas polivalentes, una sala de procedimientos técnicos, una sala de técnicas y curas, y tres zonas de espera para pacientes.

Cabe recordar que las obras de construcción del inmueble suponían una inversión de 7.304.153 euros, cifra a la que se añaden 343.884 euros de la redacción del proyecto básico y de ejecución y un importe de 383.930 euros para el plan de montaje de mobiliario y equipamiento tecnológico.