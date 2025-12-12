16.000 vecinos de Capiscol disfrutarán desde el lunes de un nuevo centro de salud tras décadas de espera
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, visita unas instalaciones que con 2.300 metros cuadrados permitirán abandonar, por fin, las estrecheces del antiguo García Lorca y pasar de 32 a 123 salas. Este incremento permite incorporar una Unidad de Rehabilitación
El lunes será un día de fiesta, de culminación de un largo periplo que, pese a que a los responsables del ramo más recientes se les olvide, comenzó a inicios del siglo en curso, cuando la Consejería de Sanidad decidió que era necesario sustituir el entonces ambulatorio de García Lorca por unas nuevas instalaciones amplias y dignas. Tal intención se plasmó en el primer Plan de Infraestructuras Sanitarias a ejecutar entre 2002 y 2010, y el lunes, décadas después, se materializará.
Lo celebrarán sobre todo los 16.000 vecinos de la zona básica de salud a los que esta nueva y flamante dotación brindará servicio. Largo tiempo llevan a la espera de este momento. Arreciaba su lucha en los últimos años, tras un cúmulo de avatares que demoraban la ejecución de un proyecto que, en la práctica, comenzó a impulsarse en 2017.
Lo recordaba sin ir más lejos, consciente del cariz histórico de la demanda por fin atendida de los habitantes del entorno y de los profesionales, el responsable del área, Alejandro Vázquez, en su visita a las instalaciones, listas para albergar la actividad cotidiana. El consejero de Sanidad subrayaba que hasta dos empresas constructoras desistieron del contrato tras la adjudicación y hubo que licitar de nuevo para poder terminar la obra, con los trámites administrativos que ello conlleva. Así, pues, a la tercera fue la vencida.
Atrás quedarán estas cuitas y las sonoras protestas ciudadanas que suscitaron cuando definitivamente abra sus puertas a los usuarios el centro de salud García Lorca-El Silo, que así se llama ya oficialmente, y presuma de sus más de 2.300 metros cuadrados. Un salto cuantitativo del 160%, según indicó Vázquez, que permitirá pasar de 32 espacios a 123 e incorporar nuevos servicios como la Unidad de Rehabilitación, que dispone de una consulta de fisioterapia y una sala de cinesiterapia, cinco boxes individuales, un almacén y dos vestuarios adaptados para hombres y mujeres, así como un módulo de espera.
Arropado por representantes del Ayuntamiento y la Diputación y responsables y técnicos de Sacyl en Burgos, el consejero recorrió unas instalaciones que sorprendían a más de uno por su luminosidad y holgura. Lucían ya las estancias el equipamiento oportuno, listo para 'pasar a la acción', incluido el de la nueva Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica con consulta de matrona con su vestidor y aseo, una sala de usos múltiples en la que poder ofrecer los cursos de preparación al parto, un almacén anexo específico, vestuarios adaptados y zona de espera.
Además, según contempla el plan funcional y detalla el comunicado remitido por la Consejería de Sanidad tras la visita con tintes de inauguración, la zona de acceso al centro tiene 219 metros cuadrados y contará con atención al paciente y una recepción con cinco puestos y un mostrador. En cuanto a la zona de apoyo administrativo, dispone de un despacho general, otro para el coordinador, uno más para el responsable de enfermería, otro para el trabajador social, un archivo y una biblioteca o sala de reuniones.
El área de consultas, con hasta 913 metros cuadrados (más de los 800 que tiene en conjunto el viejo ambulatorio), acoge 17 consultas para Medicina de Familia y Comunitaria con sus correspondientes de enfermería, dos consultas de Pediatría, dos de enfermería de esa especialidad, dos consultas polivalentes, una sala de procedimientos técnicos, una sala de técnicas y curas, y tres zonas de espera para pacientes.
Cabe recordar que las obras de construcción del inmueble suponían una inversión de 7.304.153 euros, cifra a la que se añaden 343.884 euros de la redacción del proyecto básico y de ejecución y un importe de 383.930 euros para el plan de montaje de mobiliario y equipamiento tecnológico.