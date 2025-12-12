"Importante impacto" de la huelga de médicos: 1.200 operaciones suspendidas en Castilla y León

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, atendió a los medios de comunicación en su visita al nuevo centro de salud García Lorca.SANTI OTERO

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, reconocía el «importante impacto» que está teniendo la huelga de médicos en Castilla y León. Según detalló, en los cuatro días de paro se estima que se han suspendido por esta causa alrededor de 1.200 intervenciones quirúrgicas en los centros de toda la región, una situación que, subrayó, «evidentemente afecta a los pacientes».

Vázquez reiteró su «respeto absoluto» al derecho de huelga de los profesionales y precisó que alrededor del 25% de los facultativos secundaban los paros.

Esta protesta llega en un momento especialmente delicado por el aumento de los casos de gripe, cuya incidencia ronda ya los 173 casos por 100.000 habitantes. No obstante, apuntó que los planes de contingencia activados en las distintas áreas de salud permiten absorber la presión sin que, por el momento, se hayan registrado disfunciones relevantes en la actividad asistencial ordinaria.

En paralelo al conflicto laboral, el consejero destacó la inminente aprobación "por unanimidad" de la ley que permitirá incentivar los puestos de difícil cobertura, "una norma largamente esperada tanto por los responsables sanitarios como por los municipios afectados".

El texto contempla ventajas económicas, pero también incentivos profesionales como mejoras en la carrera profesional, reconocimiento de antigüedad, oportunidades de docencia e investigación y otros mecanismos destinados a hacer más atractivas las plazas que suelen quedar vacantes. Vázquez quiso agradecer explícitamente el «trabajo serio» de todos los grupos parlamentarios, que han transaccionado enmiendas para fortalecer el resultado final.

«Los puestos de difícil cobertura no se resuelven solo con dinero», insistió, señalando que las expectativas de desarrollo profesional y la estabilidad son factores igualmente determinantes para atraer y retener a los facultativos.