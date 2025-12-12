La Archidiócesis de Burgos abre dos espacios dedicados a la divulgación del patrimonio y a la restauración

Foto de familia de los participantes en la presentación de los dos nuevos espacios habilitados por la Archidiócesis de Burgos.EUROPA PRESS

El antiguo convento de los Trinitarios, ubicado en la calle San Francisco, en la capital burgalesa, se ha convertido en un nuevo espacio orientado a la "explicación del proceso de restauración y la divulgación del patrimonio" artístico de la Diócesis, un espacio abierto al público en el que se han invertido 257.000 euros y se integra en las líneas de trabajo de la fundación 'Ars Burgensis'.

El nuevo espacio corresponde a la antigua iglesia y a la sala capitular, dos lugares desconocidos hasta ahora para el público burgalés y ha sido diseñado por el arquitecto Enrique Jerez.

En este nuevo espacio se podrá contemplar 'in situ' el proceso de restauración de un retablo, además de otros actos culturales ligados a la conservación del patrimonio.

El proyecto es pionero en España, tal y como ha explicado el vicario general de la diócesis, Carlos Izquierdo, quien ha indicado que los nuevos espacios van a permitir mostrar al público la fase previa de restauración de retablos, lienzos y piezas procedentes de diferentes parroquias.

Por su parte, la gerente de la empresa de Batea Restauraciones, Rosa Tera, ha explicado el proceso de recuperación de la iglesia del monasterio de los Trinitarios y de su sala capitular, que son los dos espacios que se abrirán a la ciudadanía para la realización de cualquier tipo de propuesta cultural.

De esta manera, la nave de la antigua iglesia funcionará "como espacio polivalente" para acoger actividades culturales durante el verano. En invierno se habilitará como "taller compartido para proyectos de restauración" de gran formato.

Por su parte, la sala capitular, climatizada y dotada para uso museístico, va a permitir organizar exposiciones y actividades divulgativas o culturales. Este nuevo espacio tiene una conexión directa con el Museo del Retablo, ubicado a 500 metros de este lugar, en el complejo de la iglesia de San Esteban.

Una coordinación que va a permitir articular visitas que conecten la fase previa del proceso restaurador, ubicado en San Francisco, con el resultado final expuesto en la iglesia de San Esteban.

Para la realización de esta obra, el Arzobispado de Burgos ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León, dentro de los proyectos de Patrimonio Cultural 2024, y con la empresa Batea Restauraciones, que tiene allí su taller de restauración.