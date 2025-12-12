La Policía Local de Burgos sorprende a un joven mientras realizaba una pintada

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Burgos han sorprendido a un joven de 19 años cuando estaba realizando un grafiti. Los hechos se remontan al pasado martes 9 de diciembre, cuando a las 20.45 horas un agente de la Policía Local que estaba fuera de servicio vio a un joven que estaba realizando un grafiti en la avenida Arlanzón.

A continuación, avisó a la Unidad Especializada de la Policía UPAD-UMA. Al llegar los agentes al lugar vieron al joven que seguía con su pintada. Los agentes le intervinieron 11 botes de spray y 12 boquillas, e instruyeron un acta de infracción por los hechos.