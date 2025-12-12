El Correo de Burgos

La Policía Local de Burgos sorprende a un joven mientras realizaba una pintada

Una agente fuera de servicio vio al joven mientras realizaba un grafiti en la avenida Arlanzón

Material incautado al joven.

Material incautado al joven.

Agentes de la Policía Local de Burgos han sorprendido a un joven de 19 años cuando estaba realizando un grafiti. Los hechos se remontan al pasado martes 9 de diciembre, cuando a las 20.45 horas un agente de la Policía Local que estaba fuera de servicio vio a un joven que estaba realizando un grafiti en la avenida Arlanzón. 

A continuación, avisó a la Unidad Especializada de la Policía UPAD-UMA. Al llegar los agentes al lugar vieron al joven que seguía con su pintada. Los agentes le intervinieron 11 botes de spray y 12 boquillas, e instruyeron un acta de infracción por los hechos.

