Atropellado un anciano en Burgos

Imagen del paso de peatones de la calle Madrid junto a la glorieta de San Agustín.

Un hombre de unos 80 años ha resultado herido tras sufrir un atropello en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.31 horas en la que se informa del atropello de un turismo a un varón de unos 80 años en la calle Madrid, a la altura de la glorieta de San Agustín, en Burgos capital.

Según la información facilitada en el aviso al 1-1-2, el herido se encuentra mareado. A continuación, el centro de emergencias del 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Burgos, a la Policía y a Sacyl-Emergencias Sanitarias que moviliza una ambulancia al lugar.