El PSOE de Burgos exigirá formación en Igualdad a todos sus cargos

En plena oleada de denuncias por acoso sexual a cargos del PSOE y entre las críticas internas a sus responsables por no haber sido diligentes ni sensibles con las denuncias presentadas, el PSOE de Burgos ha decidido adoptar medidas concretas como la exigencia de una formación en Igualdad, Feminismo y prevención de la violencia de género para todos sus cargos, tanto institucionales como orgánicos.

Así se ha acordado en la reunión de hoy de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Burgos. Según informa el Partido Socialista tras la reunión, con este iniciativa el PSOE de Burgos se convierte en "la primera agrupación provincial del partido a nivel nacional" en poner en marcha la formación obligatoria y específica. Esta medida se integrará como "parte estructural" de la formación anual del partido.

En este sentido, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, destacó que "las políticas específicas para proteger a las mujeres son ineludibles para todos". Peña añadió que "no basta con legislar o con rechazar la violencia, hay que desarmar las estructuras que mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres".

Las denuncias por acoso sexual han ido surgiendo de forma constante en los últimos días, en algunos casos contra Francisco Salazar, persona de máxima confianza de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como al frente del partido. También el de Javier Izquierdo, que dimitió de sus cargos, y contra el que el partido ha abierto un expediente de oficio aunque señala que no ha recibido ninguna denuncia contra él.

Lista a las Cortes

Durante la reunión, la Ejecutiva propuso la lista provincial para las próximas elecciones autonómicas. Una lista que encabezará el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, que fue el candidato propuesto por la Agrupación Local. Aunque en la votación, De la Rosa quedó en segundo lugar, por detrás de Estrella Paredes, concejal en el Ayuntamiento de Burgos. El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León obtuvo 66 votos, mientras que Paredes, que es también secretaria de Igualdad del PSOE de Burgos, logró 68. El tercer puesto fue para Roger Grijalba, miembro de la ejecutiva local. En cuarto lugar la procuradora Virginia Jiménez, de Miranda de Ebro, se llevó 40 votos y, en quinto lugar, el también procurador Luis Briones, de Aranda de Duero, 23.