¿Buscas dulces auténticos para esta Navidad? El mercadillo de San Pedro de Cardeña en Burgos te ofrece la mejor repostería monacal española

El Monasterio de San Pedro de Cardeña se convierte por quinto años consecutivo en el epicentro de la tradición repostera y el patrimonio gastronómico monacal español. Un mercadillo solidario, impulsado por Cecilia Cózar, que reúnes a más de una veintena de monasterios y conventos procedentes de 13 provincias de toda España, además de contar con una comunidad invitada de Kenia.

Un objetivo solidario «El objetivo principal de esta iniciativa solidaria es doble: facilitar la venta de los productos elaborados por estas comunidades contemplativas para su sostenimiento económico y, a su vez, acercar al público un valioso repertorio de recetas ancestrales que son parte de la historia culinaria de los monasterios y conventos españoles».



Así lo explica Cecilia Cózar, impulsora de la cita y gran conocedora de la realidad monástica española. Las comunidades participantes, pertenecientes a órdenes como cistercienses, clarisas, carmelitas y mercedarias, «ofrecen una amplia gama de dulces que incluyen perrunillas, sultanas, amarguillos, mojicones, alfajores y yemas». Entre las representantes burgalesas destacan las clarisas de Vivar del Cid y las cistercienses de Villamayor.



Dulces únicos Sin embargo, si bien el turrón se augura como el «producto estrella de la cita por su carácter navideño» —con 20 variedades que van desde el clásico blando y duro hasta especialidades de yema, pistacho, trufa o ron—, Cózar subraya el valor «especial» de una pieza: el bizcocho marroquí de las concepcionistas de Osuna.



Esta elaboración, realizada a partir de indicaciones del siglo XVII, «estuvo a punto de perderse». La receta se salvó gracias a una monja nacida en la provincia de Burgos, sor Pilar, la última residente del convento de Écija cuando cerró en 2014. «Ella se trasladó a Osuna y enseñó a sus nuevas compañeras la preparación», detalló Cózar, resaltando la profunda vinculación histórica y el riesgo de extinción de la receta, que tiene un paralelismo en la repostería japonesa bajo el nombre de Castela.



«Fueron los comerciantes portugueses quienes llevaron este dulce a Japón porque eran de los pocos que tenían relación comercial con el país asiático», explica Cózar, quien apunta que «si bien no es exactamente el mismo dulce, la receta y la elaboración son prácticamente iguales y beben de este dulce español».



Evento sencillo que ha ido creciendo La promotora del mercadillo explica que la iniciativa surgió en 2021, al salir del año de pandemia, cuando «no pudieron vender porque los tornos estuvieron cerrados durante meses». Tras dialogar con los monjes de Cardeña, se organizó un primer evento: «Era pequeño, pero había colas para entrar», recuerda.

Puesta en valor de la repostería monacal Aunque el objetivo clave de la cita es ayudar a las comunidades contemplativas que lo necesitan a vender más. Cózar enfatiza que el mercadillo también busca poner en valor este patrimonio gastronómico. «Estas elaboraciones, que son sencillas y que son la base de los primeros bizcochos, materializan nuestra riqueza cultural y gastronómica».

Radiografía de los monasterios y conventos españoles En España, «existen actualmente algo menos de 700 monasterios y conventos activos de vida contemplativa», recuerda Cózar. Aunque alrededor de una decena de comunidades cierra anualmente, «el ingreso de vocaciones, especialmente de mujeres procedentes de Latinoamérica y África en los conventos femeninos, está permitiendo la supervivencia de obradores únicos», añade.



Fechas y horarios El mercadillo, atendido por algo más de una veintena de voluntarios, estará abierto al público los días 14, 19, 20 y 21 en horario de 11 a 13.45 horas y de 16.30 a 18 horas, ofreciendo degustaciones para dar a conocer los productos antes de la compra.

