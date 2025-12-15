Aves rapaces, naturaleza y educación: el Centro de Biodiversidad despega en Burgos

Paseo por el aviario, que permite contemplar algunas de las aves no recuperables que residen en el Centro de Biodiversidad de Burgos.SANTI OTERO

El Centro de Biodiversidad de Burgos se va haciendo su hueco como un recurso turístico y educativo de primer nivel. Desde que abrió sus puertas, el pasado 10 de julio en el cerro de San Miguel, han pasado por las instalaciones casi 4.500 personas, a las que hay que sumar las que han participado en las actividades de carácter medioambiental que se han ido proponiendo en estos apenas cuatro meses de andadura. El 67% de los visitantes son adultos y un 33% menores de 12 años.

Uno de sus principales atractivos es sin duda poder contemplar su colección zoológica que, en estos momentos, está compuesta por 30 ejemplares de 19 especies distintas.

Lechuzas, buitres leonados, cuervos, águilas imperiales, búhos reales y halcones peregrinos son solo un pequeño ejemplo de las aves que forman parte del encanto del aviario. Los alimoches, la corneja negra, el milano real y los mochuelos son otras de las especies que llaman la atención de los visitantes, ya que es una oportunidad única poder tenerlos tan cerca y conocer las características de su forma de vida cuando están en libertad.

Las protagonistas son especies autóctonas que se pueden encontrar surcando los cielos y viviendo a lo largo de la geografía de la provincia burgalesa, porque el objetivo es aprender sobre la fauna, pero también sobre la flora que tenemos más cerca. Los animales que aquí residen están ‘acogidos’ tras su paso por el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre que se encuentra en Albillos, y los monitores con los que cuenta el centro explican durante la visita las causas de su ingreso y por qué no son recuperables para volver a vivir en libertad.

Recientemente, compartían en sus redes sociales la incorporación del Chorlitejo Patinegro, en este caso es una especie que habita más frecuentemente en playas y arenales.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Athisa Medio Ambiente y Simbioe es la que se encarga, durante los próximos cinco años, de la gestión del centro, que tiene un amplio horario de lunes a domingo. Además, propone actividades para desarrollar en plena naturaleza con salidas a Fuentes Blancas o al entorno de los ríos cercanos, donde se pueden ampliar las explicaciones sobre la fauna y la flora autóctona observando en vivo y en directo. El pasado mes de noviembre y para aprovechar la riqueza y contraste de los colores del otoño, plantearon una salida hasta los montes Obarenes, conocidos como ‘El Nueva York de los Bosques’. Todas las actividades son gratuitas, eso sí, es necesario inscribirse previamente a través de este correo electrónico centrobiodiversidad@aytoburgos.es o bien llamando por teléfono.

En cuanto a la flora, los visitantes pueden encontrar información sobre especies como encinas, sabinas, majuelos y endrinos, entre la vegetación protagonista de la provincia.

De acceso gratuito, el Centro de Biodiversidad abre sus puertas todos los días de la semana: de lunes a viernes, de 9 a 16 horas; los sábados de 9 a 17 y los domingos de 9 a 15. Uno de los principales objetivos es consolidar este enclave como punto de referencia para visitas escolares. Y para conseguir esta finalidad ya forma parte de la oferta educativa del programa ‘La ciudad también enseña’ con una visita guiada para los escolares de una hora de duración. Desde Primaria, hasta Bachillerato, pasando por los ciclos formativos de FP y los centros de Educación Especial, este recurso está abierto a distintas edades.

La primera parte de la actividad se realiza en el aula de interpretación donde, con medios audiovisuales, se presenta la biodiversidad de Burgos.

Luego se realiza un paseo interpretativo por los recintos del centro, acompañado por educadores ambientales que explican la historia de cada animal acogido, su comportamiento, las causas de ingreso y su papel en los ecosistemas.

Después se tratan las especies botánicas, donde se analizan distintas especies vegetales autóctonas y se trabajan conceptos como la restauración ecológica, el valor del cinturón verde de Burgos y el uso tradicional de las plantas.

Talleres navideños

Cuentacuentos. Con motivo de las vacaciones navideñas, desde el Centro de Biodiversidad se han programado un conjunto de actividades y talleres gratuitos para pasar un buen rato en familia. Por ejemplo, el domingo, 21 de diciembre, se desarrollará el Cuentacuentos, ‘Una Navidad en el bosque’, a partir de las 11 horas.

Música y ‘Eco-macetas’. La oferta incluye cantos de Navidad, para el domingo 28 de diciembre. Y un taller de Eco-macetas navideñas para el viernes 26 de diciembre. De cara al mes de enero, el día 5, se ha agendado una actividad que lleva por título ‘Fábrica de Nieve’. Todas son a las 11 y para inscribirse se puede escribir al correo electrónico que se detalla en esta información.