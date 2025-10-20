Los escolares de Burgos podrán conocer más sobre el eclipse de 2026 con una nueva actividad municipal

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Estudiar el fenómeno astronómico del eclipse total de sol que tendrá lugar en agosto de 2026 teniendo como referencia el que tuvo lugar por esas mismas fechas en 1905 y que supuso un acontecimiento de gran relevancia para ciudad de Burgos, en la medida en que contó con la presencia de la familia real, autoridades y delegaciones científicas españolas y de todo el mundo.

Ese es el objetivo de ‘Eclipse’, la nueva unidad didáctica incluida en el programa municipal ‘La ciudad también enseña’ que quiere acercar a los escolares burgaleses este acontecimiento astronómico que supondrá un hito histórico para la capital y la provincia, tal y como señaló la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros.

Se trata de una formación de carácter online que se ofrecerá a alumnos de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria apoyada en los fondos que el Archivo Municipal recopila sobre el eclipse acontecido hace ciento veinte años. «Contamos con una veintena de elementos que se pueden consultar y descargar en nuestro catálogo en línea», apuntó la directora del espacio, Yolanda Rodríguez.

«El alumnado deberá superar una serie de retos con la finalidad de recopilar la información que se facilita desde distintas asignaturas implicadas- Geografía e Historia, Matemáticas, Biología y Geología y Lengua y Literatura y opcionalmente en Física y Química, Tecnología, Educación Plástica y Visual y Lenguas Extranjeras- para finalmente elaborar una noticia de prensa a partir de una plantilla prediseñada», apuntó el profesor Joaquín García, creador de la unidad didáctica. Una vez realizados, los trabajos se publicarán en la red social Facebook del Archivo.

Mediante la actividad, los alumnos podrán «conocer, diferenciar y utilizar las distintas fuentes historiográficas y desarrollar procedimientos propios del método científico: desde la búsqueda de información a la investigación histórica pasando por el establecimiento de hipótesis y su confirmación», añadió el experto.

Además, la actividad les permitirá «estimular la curiosidad y el conocimiento por los hechos del pasado y su vigencia permanente e incentivar el valor y la importancia del patrimonio documental, el artístico y el rigor científico como medios para conocer y explicar la realidad», aseveró.

Jornada para profesorado

De forma previa, una treintena de profesores conocerá mañana de primera mano, en qué consiste la actividad y todos los materiales que hay a su disposición y de los alumnos.

Así, los docentes encontrarán un sencillo cuaderno de anotaciones para los estudiantes, así como los elementos curriculares vinculados a una programación didáctica (escala de observación con indicadores de logro, y descriptores operativos y competencias básicas y específicas implicadas) a modo de referente y de garantía para facilitar en ambos casos el desarrollo exitoso de la propuesta.

El programa ya puede empezar a desarrollarse en los centros de la capital burgalesa.