Burgos da el salto digital: El Ayuntamiento estrena asistente virtual

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Burgos estrena asistente virtual. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el concejal de Nuevas Tecnologías han presentado el nuevo asistente virtual del Ayuntamiento de Burgos, una herramienta clave para convertir al Consistorio en el «'Ayuntamiento Facilitador' prometido en campaña».

Así lo aseguró la propia Ayala, quien avanzó que el objetivo de «este proyecto pasa por ofrecer a los ciudadanos un acceso más fácil y sencillo a la información municipal». Para su desarrollo, los técnicos de la Administración local se han apoyado en la inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Gemini, «ofreciendo de esta manera un canal de atención disponible 24 horas al día, siete días a la semana».

El asistente se posiciona como «una alternativa y complemento al teléfono de atención ciudadana 010», señaló la alcaldesa, quien considera que «tal vez esté dirigido a un público diferente que el propio usuario del 010». La herramienta «está integrada en la web municipal, en la Sede Electrónica y en WhatsApp, con el fin de mejorar los trámites y la información municipal», informó la popular.

Este nuevo canal de atención permitirá resolver todo tipo de dudas y trámites y ofrecerá también información turística, gracias a que el asistente cuenta con diferentes idiomas. De esta manera, la herramienta busca «facilitar la vida al ciudadano con una respuesta inmediata, sin colas ni esperas, y con información clara y sencilla en cualquier momento».

Además, «mediante la automatización de consultas reiterativas, se permite liberar al personal municipal de tareas rutinarias, permitiendo que centren sus esfuerzos en labores más complejas que requieren una atención personalizada y de mayor valor añadido», aseveró.

Por otra parte, el sistema recoge datos agregados que permitirán «medir la respuesta a preguntas, mejorar los contenidos web y revisar las ordenanzas». En cuanto a la seguridad y la transparencia, Ayala destacó que «el asistente no accede a expedientes ni trata datos sensibles, para lo cual siempre deriva a la Sede Electrónica». Cumple «plenamente con el reglamento europeo de protección de datos y no cruza datos».

La popular también destacó que «la herramienta se encuentra bajo supervisión humana continua para garantizar su correcto funcionamiento».