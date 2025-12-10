La Diputación impulsará un inventario digital geolocalizado para facilitar la gestión de la provincia

El diputado provincial Manuel Villanueva (segundo por la derecha), con el equipo de la empresa Axians que ha desarrollado y puesto en marcha el CPD instalado en el Monasterio de San Agustín.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El "cerebro" de la provincia descansa en las dependencias del Monasterio de San Agustín. Allí, en una pequeña sala, luce ya el Centro de Procesado de Datos (CPD) que, con el tiempo, aglutinará la información más relevante de todo el territorio con el propósito de facilitar la gestión municipal de sus pueblos. La puesta en marcha de esta herramienta supone una inversión de 285.000 euros a cargo de los fondos europeos vinculados al PERTE de mejora del ciclo integral del agua, por donde empezará su labor.

Si bien su primera función será monitorizar esta actividad -en concreto, de los 37 municipios con más de 500 habitantes- gracias a los sensores que se desplegarán en puntos clave antes de junio de 2026, el objetivo de la Diputación de Burgos, promotora de este ambicioso proyecto, es exprimir al máximo este CPD y crear un Sistema de Información Geográfica (GIS) provincial del que se beneficien todos los ayuntamientos y en el que recopilar datos diversos e inventariar todo tipo de equipamientos, desde "cuántos contenedores o cuántas luminarias hay en cada enclave hasta dónde se encuentra cada tubería", destacaba como ejemplo el responsable técnico del Servicio de Modernización Administrativa y Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Semantic), Javier Peña, convencido de las ventajas que proporcionará manejar tales indicadores, pues se trata de una tecnología que permite capturar, almacenar, gestionar, analizar y visualizar datos espaciales, integrándolos en mapas y escenas 3D para revelar patrones, relaciones y tendencias, lo que, según los expertos, propicia la toma de decisiones inteligentes en casi cualquier sector, como la planificación urbana o la gestión de recursos.

La presentación del dispositivo que lo hará posible es el primer paso de un camino que se presume largo. Todavía no hay, de hecho, cronograma para su desarrollo, aunque el diputado provincial Manuel Villanueva, consideraba que procede definirlo cuanto antes: "Estamos en ello", aseguraba, para indicar que la apuesta es "llenar este cerebro de información lo antes posible". Más allá de almacenar referencias, la intención es que el CPD ejerza de "disco duro" provincial que centralice y dé soporte a todas las herramientas de gestión que la Diputación emplea y pone al servicio de los pueblos.

Por su parte, Fran García, gerente de negocio de Administración Pública de la empresa Axians (antes Acuntia), adjudicataria del contrato de instalación de esta herramienta, explicó que el proyecto desarrollado para la Diputación de Burgos es "pionero en innovación" y tiene como objetivo primero la "digitalización y transformación de la gestión del ciclo integral del agua, de acuerdo con los criterios de sostenibilidad, seguridad y resiliencia marcados por la Unión Europea", para permitir a los 37 municipios participantes "controlar la calidad del agua, la monitorización de consumos, la gestión de volúmenes almacenados en depósitos y la gestión de vertidos". En un futuro próximo, esta dotación permitirá la lectura telemática de los contadores y la detección y solución de fugas.

Subrayó que Axians apuesta por poner la tecnología al servicio de los ciudadanos y destacó que este proyecto se abordaba como "una solución 'llave en mano', que contempla desde obra civil hasta climatización, electricidad, seguridad física, ciberseguridad, electrónica de red, almacenamiento, servidores, virtualización, copias de seguridad y recuperación ante desastres".

García describió el micro-CPD en cuestión como una instalación "autónoma, segura, redundante y ampliable, con protección IP65, extinción automática de incendios, videovigilancia, acceso biométrico y doble alimentación eléctrica". Indicó además que, de entrada, las funciones iniciales previstas ocuparán un 10% de su capacidad total. "Está pensado para crecer con el tiempo e incorporar nuevos servicios digitales para los ayuntamientos", añadía, para demostrar que el aparato puede dar cabida y soporte a las intenciones de la Institución Provincial.

En la presentación en sociedad del nuevo equipamiento, Villanueva recordó que la Diputación de Burgos participó en la segunda convocatoria del PERTE del ciclo integral del agua con un proyecto "muy interesante", tanto, que obtuvo la cuarta mejor puntuación a nivel nacional y logró captar hasta 7,6 millones que permitirán materializar 24 actuaciones, agrupadas en tres grandes bloques.

En el ámbito de la planificación, estos fondos europeos costearán la elaboración de planes de abastecimiento, depuración de aguas residuales, planes de sequía y de control de fugas. También financiarán la sensorización de la red completa, desde la captación hasta el vertido, para obtener la ya mencionada información precisa y en tiempo real del ciclo del agua.

En tercer lugar, añadió el diputado, esta ayuda revertirá en la digitalización y gestión de datos, con la creación de plataformas digitales para informar a consumidores, administraciones y gestionar los datos recogidos por los sensores. En este bloque se incluye el nuevo Centro de Procesado de Datos (CPD) que ya es una realidad.