Este es el cambio que afectará a la línea de autobuses más utilizada en Burgos
La Línea 1 une Avenida del Arlanzón y Gamonal con seis autobuses diarios que se ven afectados por los tramos a 30 km hora
La última comisión del Samyt abordó un ligero cambio en el servicio de la Línea 1 que se ha visto afectada por la incorporación en su recorrido de vías de 30 kilómetros hora. Se establecía una frecuencia de siete minutos entre vehículos, pero el aumento de usuarios y la reducción de velocidad en calles a 30 km horas hace que «se agrupen los autobuses en la cabecera y en el final de la línea, con lo que hemos decidido ampliar la frecuencia en un minuto», destacó.
Burgos
Ocho meses para transformar el Samyt en una empresa pública
Marta Casado
Un cambio que se ha probado durante el último mes y medio con «resultados satisfactorios» por lo que se opta por aplicar ese cambio con «los medios de los que disponíamos». Esta línea 1, Avenida del Arlanzón-Gamonal, es «una de las que más viajeros soporta». En 2024 hicieron este recorrido 3,5 millones de viajeros. La línea cuenta con seis autobuses, cinco articulados y uno de 12 metros y el trayecto se lleva a cabo en 40 minutos.
Burgos
Los autobuses de Burgos alcanzan cifras récord con más de 8 millones de usuarios en 2025
Natalia Escribano
Por otro lado, en la comisión de movilidad y transportes se ha dado cuenta de la carga de horas extras que asumen los conductores de las líneas de autobuses de la ciudad de Burgos. Hasta el mes de noviembre, se han realizado 6.618 horas extra, de las que mayo, junio, octubre y noviembre suponen picos de actividad. El mes de mayo en concreto registro 1.548 horas extras. Una carga de trabajo que «se producen especialmente en momentos puntuales que coinciden con los festivos como fiestas, todos los santos y se refuerza el servicio», remarco Barriada.