Ocho meses para transformar el Samyt en una empresa pública

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Transformar el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes en una empresa pública llevará, como mínimo, ocho meses. Un proceso que plantean iniciar desde el equipo de Gobierno, por lo que ya se ha dado cuenta en la última comisión del Samyt del estudio de las fases para llevar a cabo este cambio. «No se trata de una privatización, sería una fórmula que daría una mayor eficiencia, permitiría un mejor control municipal, que evitaría situaciones pasadas, manteniendo siempre su carácter público», señaló el concejal de Movilidad, César Barriada.

En la comisión se informó del estudio sobre este proceso de transformación del servicio en la Empresa de Movilidad y Transportes (EMT) realizado por una empresa externa que plantea siete fases. Se inicia con una justificación del modelo y el desarrollo de la decisión política de cambio, con una comisión especial, informes y acuerdo plenario, entre otros trámites. Son los pasos previos antes de crear una empresa que podría ser Sociedad Limitada o Anónima, «veremos a ver qué es lo que mejor conviene», y el traslado de los activos tanto bienes patrimoniales como de dominio público entre ambos estamentos. El proceso se cerraría con la integración de la plantilla a la empresa «con los mismos derechos, garantías y antigüedades» y la puesta en marcha con la continuidad del servicio.

Un desarrollo similar al que se llevó a cabo con Aguas y que «ha dado tan buenos resultados». Los primeros pasos, que se desarrollarán «el próximo año», pasa por la documentación para licitar la asistencia técnica que permita validar cada una de las fases de la reconversión. Un proceso que «no se dará antes de siete u ocho meses», vaticinó el edil.

Por otro lado, en la reunión también se abordó el presupuesto del servicio para el próximo año 2026. Las cuentas del equipo de Gobierno de Ayala reservan a movilidad y transportes un total de 23,4 millones de euros que «se destinaran principalmente a inversiones y mantenimiento en infraestructuras e instalaciones como la Estación de Autobuses», avanzó César Barriada. El edil recordó que a lo largo del año se podrán acometer modificaciones presupuestarias para necesidades de la entidad.

Por otro lado, la comisión ha actualizado las tarifas y jornadas de descanso del servicio del Taxi. Para 2026 la tarifa 1 (de 7 a 23 horas) sube un 2,5% hasta los dos euros y el kilómetro recorrido será de 1,21 euros. La tarifa 2 (de 23 a 7 horas) la bajada de bandera sube 1,85% y el kilómetro cotiza a 1,54 euros. La tarifa 5, salida de Burgos a las carreteras interprovinciales, se sube a 1,25 euros el kilómetro recorrido. En cuanto a los descansos, se mantienen los semanales y se amplía a todo el año 2026 la liberalización de horarios y descansos en fin de semana. «En octubre se empezó a probar y el resultado ha sido positivo, con lo que se mantiene en 2026».