Burgos exige inversiones eléctricas acordes al peso industrial de la provincia

El Ayuntamiento de Burgos ha presentado alegaciones a la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el horizonte 2030, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), al considerar que la actual previsión es insuficiente para atender las necesidades reales de la ciudad y su entorno industrial.

La alcaldesa, Cristina Ayala, y el vicealcalde, Juan Manuel Manso, consideran esta cuestión "crucial" para el interés de la ciudad, puesto que condicionará el futuro desarrollo económico, industrial y medioambiental de Burgos. "Hemos ido coordinados con la Junta de Castilla y León, pero también hemos hablado con la Diputación Provincial, porque entendemos que afecta a todo nuestro territorio", explicó la primera a los medios de comunicación.

La principal preocupación de las administraciones local, provincial y regional es que el Gobierno central eleve la inversión en infraestructura eléctrica para satisfacer las necesidades de empresas que estén sopesando instalarse o ampliar su producción en la idea de no perder inversiones necesarias y, por tanto, empleo. "Más de 15.000 millones de euros de inversión en Castilla y León están pendientes de estas infraestructuras", concretó Ayala.

De esta manera, las alegaciones redactadas desde el Ayuntamiento de Burgos reclaman cuestiones muy directas, como es el refuerzo o la ampliación de las subestaciones de Villalbilla y de Villímar que dan servicio a los polígonos de Villalonquéjar y de Burgos Este. Para dar cobertura a la zona de la provincia, se exige la ampliación de la subestación de Puentelarrá, en este caso está en Álava, y en la zona Oeste, la subestación de Cotorros, en las cercanías de Melgar de Fernamental. Esta última tendría incidencia en la electrificación de la futura ampliación de Villalonquéjar V, de acuerdo a las explicaciones de Manso y Ayala.

Ayala subrayó que Burgos es un territorio estratégico para el sistema energético nacional tanto por producción como por consumo. Castilla y León es la comunidad líder en generación de energía renovable y Burgos la primera provincia productora de energía eólica de la región. "Una de cada cuatro unidades de energía renovable producida se genera en nuestra provincia", expuso Ayala que, al mismo tiempo, recordó, que Burgos es el principal nodo industrial de Castilla y León, con polígonos altamente intensivos en consumo eléctrico.

Sin embargo, advirtió de un "desequilibrio creciente" entre la elevada capacidad de generación y unas infraestructuras de transporte y distribución "claramente insuficientes", lo que está provocando cuellos de botella, saturación virtual de accesos y retrasos en las conexiones. Según explicó, esta situación ya está frenando nuevas inversiones industriales, impide el desarrollo de proyectos estratégicos y dificulta el avance en descarbonización.

Los datos concretos de producción indican que la Comunidad Autónoma, en 2024, generó más de 25.000 gigavatios hora, con un 92,8% de la electricidad de origen renovable, muy por encima de la media nacional, que no llega al 60%.

A la vista de estos indicadores, desde el Ayuntamiento de Burgos se afirma que se debe compensar los esfuerzos en producción de energía con las necesidades en consumo. "No podíamos ponernos de perfil y lo que estamos pidiendo es una planificación razonable y que responsa a la realidad de las expectativas que tiene Burgos", alegó en su exposición la alcaldesa, que añadió "nosotros somos capaces de generar ese consumo y esa demanda".