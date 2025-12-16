Siete empresas presentan oferta para la senda peatonal y ciclista de Villatoro

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Siete empresas han presentado oferta para desarrollar el proyecto de creación de la senda peatonal y ciclista de Villatoro. El responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, avanzó que la pasada semana se procedió a la apertura de los sobres administrativos, confirmando el alto interés de las empresas con un total de siete licitadores en liza.

El popular avanzaba estos datos tras confirmar que el consejo de la gerencia había dado luz verde por unanimidad a la dación de cuentas del acuerdo de designación de la mesa de contratación.

La mesa de contratación estudia ahora las propuestas técnicas y el objetivo marcado es que «la adjudicación definitiva se produzca en enero» para que las máquinas puedan entrar a trabajar a principios de año. El plazo de ejecución estimado es de 12 meses y el presupuesto base de licitación alcanza los 4,3 millones de euros.

«Esta es una de las promesas electorales clave y nosotros cumplimos el contrato con los ciudadanos», subrayó el concejal del Partido Popular, quien recordó que «la conexión segura entre el barrio y el centro de la ciudad era una prioridad absoluta del mandato para el equipo de Gobierno».

Retrasos

Por su parte, el concejal de grupo municipal socialista, Daniel Garabito, confirmó que «el PSOE da su visto bueno por ser una obra necesaria», pero subrayó que «es de justicia recordar que, aunque lo ejecute el actual equipo, fue promovido por el partido socialista en el pasado mandato».

Recordó, en este sentido, que «el compromiso inicial de Manso situaba ejecuciones en este proyecto en septiembre de 2024 y es ahora cuando se está aprobando el proyecto».