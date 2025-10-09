El carril bici y la senda peatonal de Villatoro salen a licitación por 4,3 millones de euros
El objetivo del equipo de Gobierno es lograr licitar la obra antes de que finalice el año para «comenzar con los trabajos en 2026»
Unir el barrio de Villatoro con el centro de la capital burgalesa. Ese es el objetivo del proyecto de accesibilidad al que la junta de Gobierno ha dado luz verde. Así lo avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, quien señaló que «esta obra da respuesta a una vía ampliamente demandada por los vecinos del barrio burgalés».
El proyecto, que prevé la creación de una vía ciclista y de una senda peatonal, cuenta con un presupuesto base de licitación de 4,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. «Aunque somos consciente de que vamos un poco justos de tiempo, el objetivo de este equipo de Gobierno es lograr licitar la obra antes de que finalice el año» para «comenzar con los trabajos en 2026».
Esta intervención se suma al carril bici y la senda peatonal que ya se está desarrollando en el barrio de Cortes. «Ambas tienen el objetivo de mejorar la accesibilidad de los vecinos de los barrios periféricos al centro de la ciudad», aseveró Ballesteros.
Aparcamiento de El Silo
Por otra parte, la portavoz del equipo de Gobierno señaló que se ha estimado la solicitud de ampliación del plazo del contrato suscrito con Padecasa Obras y Servicios para la ejecución de las obras de construcción del aparcamiento disuasorio de El Silo. «Con esta ampliación de dos meses y tres días está previsto que las obras concluyan el 20 de diciembre de 2025», avanzó.