La Junta unificará todas las secciones de servicios sociales en un solo edificio

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El registro en un punto de la ciudad de Burgos. La unidad de Familia en otro y la Gerencia de Servicios Sociales en un tercer lugar. La dispersión de secciones y servicios de la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de Burgos tiene los meses contados. La Junta de Castilla y León busca “la unificación de los distintos departamentos de las diferentes sedes de la Gerencia de Servicios Sociales en Burgos en un único edificio además de construir una nueva unidad de valoración de los servicios de atención temprana para los más pequeños en la ciudad y que se complementen con los equipos itinerantes”, señaló la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco.

Este proyecto de unificación de los despachos de Servicios Sociales en un mismo edificio supondrá la inversión de cinco millones de euros. Hasta hora las diferentes áreas y secciones se encuentran dispersas cuatro edificios distintos y separados entre sí. Así está la sede principal en la Glorieta de Bilbao (Gerencia, Personal y asuntos generales, Administración Económica, Información y Orientación, Personas con discapacidad, Protección a la Infancia), Calle Ana Lopidana (Registro, Acción social Básica e Integración, Personas Mayores, Prestaciones), Paseo de Atapuerca (Familia, Drogodependencias, Mujer e Inclusión Social) y Luis Cernuda (Intervención Educativa)

Soledad no deseada

Por otro lado, la Consejería de Familia no quiere que ninguna persona mayor pase las navidades en solitario. De esta manera, por tercer año consecutivo, abren los espacios residenciales a todos los mayores que vivan la soledad no deseada en las jornadas centrales de las fiestas navideñas. “Abriremos las residencias a las personas que se encuentran en el entorno urbano de Miranda, Burgos y Aranda, a personas que se encuentran en situaciones de soledad puedan pasar la cena de Nochebuena y Nochevieja y las comidas de Navidad y Año Nuevo en estos espacios y participen también en las actividades previstas”, apuntó Blanco.

La viceconsejera recordó que el Gobierno de Mañueco puso en marcha el “pionero” Plan de Lucha contra la Soledad no Deseada que plantea un “amplio abanico de medidas de intervención directa al considerar la soledad no deseada como una causa para recibir una atención a la dependencia, una prestación, aunque o se tuviera ninguna otra situación de dependencia”. Hizo hincapié en el desarrollo de iniciativas como la teleasistencia avanzada, con más de 62.000 usuarios; el teléfono Cerca de ti, los programas de Navidad, que el año pasado disfrutaron 45 personas, podcast temáticos o la Red amiga a desarrollar con entidades locales, organizaciones del tercer sector y la red de asociaciones de jubilados y pensionistas en Castilla y León. “Esto nos permite la capilaridad que junto a ayuntamientos y diputaciones podemos llegar a todo el territorio para detectar casos ya no solo de soledad no deseada sino de soledad cronificada, personas que ni siquiera quieren salir de sus casas y con quienes hay que intervenir con mayor profundidad”, destacó.

Copago dependientes

Por otro lado, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León quiso aclarar que la administración regional ya se ha adaptado al nuevo sistema de cálculo del copago a personas dependientes de Grado 3 que viven en un centro residencial. Blanco quiso aclarar que el cambio “no se debe a una mala gestión” sino a un cambio de criterios. Se abonaba el copago en función de los precios públicos y “cómo Castilla y León toda España”.

La cuestión se derivó a los tribunales. El TSJ de Castilla y León ratificó que el copago fuera en función de los precios públicos, pero el TDJ de Valencia determinó que fuera por tasas. “El Tribunal Supremo ha dirimido entre las dos y se ha decidido que, finalmente, sea una tasa y no un precio público”, recordó Blanco. De esta manera, asegura que “ya hemos cumplido la sentencia, se ha suspendido ya el copago en estos casos hasta que el precio público se transforme en tasa que es en lo que estamos trabajando”. Ese cambio requiere poner en marcha una nueva normativa pero “será objeto de reforma en la siguiente legislatura” porque la actual está a punto de finalizar.