El programa CyL Digital afianza la formación tecnológica dirigida a las personas mayores de 60 años con una actividad en Burgos

El programa CyL Digital afianza la formación tecnológica dirigida a las personas mayores de 60 años gracias al programa de la Junta para reducir la brecha digital entre este colectivo. En el marco de esta estrategia, el viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, visitó hoy una acción formativa del programa CyL Digital dirigida específicamente a mayores de 60 años. La actividad se desarrolla en el Centro de Día para Personas Mayores Burgos III, donde se ha impartido el curso 'Aplicaciones imprescindibles para tu móvil'.

Durante la visita, el viceconsejero subrayó que “la digitalización sólo es un éxito si llega a todos y, especialmente, a quienes más la necesitan”, y destacó que CyL Digital ha formado ya a 50.000 personas mayores de 60 años en Castilla y León, un dato que refleja “una política pública sostenida, útil y con resultados medibles”.

El curso permite a los participantes aprender a manejar aplicaciones clave para su vida diaria, desde la comunicación y la salud hasta la movilidad o la relación con la Administración. Ortega precisó que “enseñar a usar el móvil no es sólo una cuestión tecnológica, es una herramienta de autonomía personal y de calidad de vida”, y remarcó que estas formaciones “responden a necesidades reales detectadas en el territorio”.

Ortega incidió en que la estrategia de la Junta se basa en “formación gratuita, cercana y práctica”, adaptada a colectivos con mayores dificultades de acceso a la tecnología, como las personas mayores. “No hablamos de planes teóricos, hablamos de personas que hoy piden una cita médica online, usan WhatsApp o consultan un mapa gracias a esta formación”, concluyó

La provincia de Burgos es un ejemplo del despliegue del programa. En el conjunto de sus centros, CyL Digital suma más de 21.600 usuarios registrados, con más de 3.300 actividades impartidas y cerca de 34.000 asistentes, una parte significativa de ellos en zonas rurales gracias a sus 38 centros asociados.