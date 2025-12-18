CCOO propone una nueva residencia de ancianos «totalmente pública» en la capital

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La oferta de residencias para personas mayores de la provincia de Burgos asciende a un total de 7.000 plazas. De todas ellas, solo el 18% son de carácter público y están gestionadas por la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial de Burgos.

La administración regional cuenta en Burgos con cinco espacios residenciales (la residencia de Cortes, Fuentes Blancas, una en Villarcayo, la de Miranda de Ebro y en Aranda de Duero, gestionada por Asadema) con 543 plazas. La Diputación Provincial de Burgos gestiona otros cinco centros (residencia de adultos asistidos y de ancianos en Fuentes Blancas, San Salvador en Oña, San Agustín y San Miguel del Monte) con 750 plazas en total. El resto son de carácter privado.

«Hoy por hoy hay un déficit de plazas residenciales públicas y están las que se necesitarán en un futuro», denunció el secretario general del Sindicato Provincial de Jubilados y Pensionistas de CCOO en Burgos, Alfredo Quintanilla. Remarca con datos que la provincia cuenta con alrededor de 100.000 pensionistas, de los que 65.000 son jubilados con más de 65 años con «pensiones que hacen imposible asumir las plazas residenciales privadas», remarcó.

Desde la organización creen que es necesario que la Administración regional levante una nueva residencia de ancianos de carácter público. Proponen una ubicación. Junto al Centro de Salud del Silo, que acaba de abrir sus puertas, en Capiscol. «Creemos que en estos terrenos se podría construir y gestionar una residencia de ancianos completamente pública». Porque los precios de las privadas son «inalcanzables para muchos pensionistas».

Estiman que el precio de las residencias está entre los 1.800 y los 3.500 euros. La pensión media alcanza los 1.400 euros. «Esta comunidad tiene un precio de las plazas residenciales muy por encima de lo que puede pagar un pensionista, pedimos más recursos para estas partidas y que los servicios sean de calidad, públicos y alcancen al mayor número de personas», remarcó la secretaria general de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO en Castilla y León, Marisol García.

La propuesta de edificar junto al Centro de Salud del Silo una residencia de mayores no es la única petición para una parcela de 12.500 metros cuadrados. «Aprovechando el espacio se propone construir un Centro de Atención a la Discapacidad y un Centro de Ocio para mayores que en la zona, ahora mismo no hay», recuerda Quintanilla.

Respecto a esta última instalación, recuerda que el centro de ocio para mayores «cerró con la pandemia y no se ha vuelto a abrir». Como sucede en otros barrios, aquellos espacios de encuentro vinculados a las cajas de ahorro dejaron de prestar servicios. También el de la glorieta García Rámila. Además, reclaman que el nuevo centro de salud del Silo permanezca abierto 24 horas. «Es una zona donde hay muchas personas mayores y poder tener este centro abierto por la noche y festivos permitiría atender a estas personas más cerca y paliar, así, las urgencias del HUBU», propuso.

Alfredo Quintanilla recuerda con pesar la solicitud de 2012 para dedicar el antiguo Hospital General Yagüe, a residencia de mayores. «No se insistió mucho más, teniendo habitaciones y el edificio ya». Algo que no quieren que pase con los terrenos del Silo. Después de Navidades iniciarán contactos con asociaciones sectoriales, de barrio y partidos políticos. «Queremos proponerlo, nos reuniremos para avanzar en ello con todas las asociaciones y plantear a los partidos, siendo buena fecha para pronunciarse, ya que estamos a puertas de unas elecciones regionales», señaló.