Listas de espera, investigación y captar talento. Los retos del nuevo director del HUBU

Un «hombre de la casa» asume la gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, CAUBU. Carlos Cartón llegó al Hospital Universitario de Burgos, HUBU, cuando cursaba sexto de medicina, «haciendo rotaciones, entonces decidí que iba a trabajar aquí en el futuro, pero jamás imaginé que asumiría el papel de director», señaló en la presentación que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, realizó ante los compañeros. Y es que entre los pasillos del HUBU se ha desempeñado su nuevo gerente desde el MIR y su especialización en cirugía general primero y del aparato digestivo después.

Tras pasar por la subdirección, asumió en 2021 la dirección médica y ahora, tras la jubilación de Ana Lucía Fernández Eroles, asciende a la dirección de la gerencia con una lista de tareas que no le es completamente desconocida. «Es un hombre trabajador, un buen comunicador y un hombre tenaz y riguroso en el trabajo, con buena capacidad para el diálogo, que es muy importante para asumir los retos que tiene por delante», señaló el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Entre esa lista de tareas que le ha recordado el consejero está el esfuerzo para reducir las listas de espera en el CAUBU tanto quirúrgicas como de consultas externas y pruebas de diagnóstico. «Se ha mejorado más de un 30% la espera quirúrgica a lo largo de esta legislatura, pero no es suficiente, tenemos que seguir mejorando esa lista de espera y la mejora en consultas externas y pruebas de diagnóstico», remarcó el consejero.

Cartón reconoció que es un reto en el que «ya estábamos trabajando, es una de las prioridades y vamos a seguir en la misma línea tratando de mejorar los datos». Aunque reconoce que las estrategias que se pondrían poner en marcha «ya están y están teniendo sus efectos y hay que seguir trabajando en ellos».

Otro de los deberes del nuevo gerente del HUBU es el de aplicar la nueva ley de puestos de difícil cobertura que incluye los denominados proyectos de gestión compartida que busca suplir la falta de especialistas con el apoyo entre los diferentes centros. «La falta de profesionales sanitarios, especialmente de ciertos especialistas, condicionan la manera de trabajar en la comunidad y tenemos que utilizar, en muchas ocasiones, los proyectos de gestión compartida, el HUBU a veces necesita de la ayuda de otros centros y también es un centro que puede prestarla», remarcó el consejero.

El director gerente del HUBU, Carlos Cartón, recibe las felicitaciones de sus compañeros tras el acto de presentación.TOMAS ALONSO

El objetivo es funcionar «como un área única» en el que el centro hospitalario burgalés «puede colaborar por la calidad en muchas especialidades y con el número de sus especialistas». El centro burgalés ha logrado paliar el déficit de anestesistas, «hemos conseguido captar cuatro profesionales y hemos mejorado plantillas», señaló Carlos Cartón. Aunque reconoció que, hoy por hoy, el reto está en Urología, «estamos trabajando con la consejería para lograr todo el apoyo que necesitamos en estos hospitales».

Otro de los asuntos destacados por Vázquez ha sido el de la necesidad de aplicar y fortalecer estrategias como la medicina personalizada de precisión, de salud mental, la atención a las enfermedades raras o la estrategia de salud mental. En todo ello, el apoyo a la docencia y la investigación está en el fondo. «Este hospital debe liderar la investigación, más, desde la puesta en marcha del Instituto de Investigación Biosanitaria de Burgos».

Un aspecto que Carlos Cartón conoce tras haber desempeñado la responsabilidad del área de docencia y formación continua del HUBU. «Cada vez tenemos más unidades acreditadas en el hospital y es fundamental este camino para captar talento en el futuro y por lo que supone de mejora del servicio que abordaremos desde el área más macro a micro», remarcó. De esta manera, anunció como objetivo el «ampliar la cartera de servicios» y recordó como el centro acaba de estrenar la unidad de docencia en la Unidad de Medicina Nuclear.

Una de las particularidades del papel de la gerencia del HUBU es la gestión compartida de espacios con la concesionaria Eficanza. Una relación que Cartón considera «muy buena y trabajamos por el bien de los ciudadanos». Asegura que «se está planificando la renovación tecnológica que tocaba ahora por el año que empezamos y, por mi parte, de momento no hay ningún reproche».