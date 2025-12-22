Cajaviva integrará Bizum en su nueva aplicación de pagos móviles en 2026

Sede central de Cajaviva Caja Rural en la avenida de la Paz. / ISRAEL L. MURILLO

Cajaviva se prepara para incorporar su nueva aplicación de pagos móviles, tras la certificación oficial obtenida por el Grupo Caja Rural para operar en dispositivos iOS y Android, que permitirá a la entidad financiera añadir este sistema a su oferta de servicios para particulares y comercios.

El desarrollo tecnológico impulsado por el Grupo Caja Rural a través de RSI permite a Cajaviva lanzar una herramienta que facilitará el pago tanto en tiendas físicas como en plataformas online, directamente desde el móvil y con todas las garantías de seguridad y flexibilidad.

La nueva aplicación ofrecerá una experiencia de pago sencilla y personalizada. Los clientes de Cajaviva podrán elegir en cada operación si prefieren pagar mediante transferencia inmediata o con sus tarjetas bancarias, incluso si estas pertenecen a otras entidades que se hayan sumado al servicio.

En el comercio presencial, bastará con acercar el teléfono al terminal punto de venta (TPV) para completar el pago, eliminando así la necesidad de usar tarjetas físicas. En el entorno online, la identificación se simplificará al requerir sólo el número de móvil, pero manteniendo los más altos estándares de seguridad.

Con esta propuesta, Cajaviva consolida una oferta que prioriza la flexibilidad del usuario, al permitirle decidir cómo pagar en cada momento. La aplicación será plenamente compatible con los dos principales sistemas operativos del mercado, iOS y Android.

Los comercios también se beneficiarán del nuevo sistema, ya que podrán aceptar pagos sin modificar su TPV actual y, además, disfrutarán de liquidez inmediata tras cada transacción y ofrecerán a sus clientes una alternativa ágil y segura para completar sus compras.

La nueva solución se posiciona como una alternativa frente a otros wallets como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, con el valor añadido de haber sido desarrollada en el entorno financiero español y adaptada a los idiomas cooficiales del país.

El lanzamiento está previsto para mediados de 2026, cuando Cajaviva pondrá en marcha una campaña específica para dar a conocer esta nueva funcionalidad entre sus diferentes perfiles de clientes.

Con esta incorporación, Cajaviva refuerza su compromiso con la innovación digital, apostando por soluciones modernas, seguras y orientadas a mejorar la experiencia de pago de sus usuarios.