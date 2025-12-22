Un operario herido tras caer desde una altura de seis metros cuando instalaba placas solares

El Sacyl se desplaza hasta Cardeñadijo por un accidente laboral.112 - Archivo

Nuevo accidente laboral en Burgos, concretamente en la localidad de Cardeñadijo. Un hombre de 40 años ha resultado herido este lunes mientras instalaba placas solares sobre la cubierta de una nave. Según la información facilitada por el 112, se precipitó desde una altura de seis metros.

Pasadas las 14 horas, la sala de operaciones recibía el aviso del incidente en la calle Vega de Cardeñadijo. De acuerdo a la información facilitada por el alertante, el herido cayó sobre un coche y se encontraba consciente.

De manera inmediata, se movilizaba a la Guardia Civil de Burgos y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que he enviado recursos y personal médico a la zona para atender al varón.