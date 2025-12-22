Susto en Burgos por un incendio con un herido

Intervención de los Bomberos de Burgos en una imagen de archivo.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La rápida intervención de los Bomberos ha evitado este lunes la propagación de un incendio declarado en una vivienda de Burgos a primera hora de la tarde. Durante la intervención, se ha evacuado a un hombre de 36 años que acabó siendo trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La sala de operaciones del 112 recibió el aviso, a las 15:48 horas, de una gran columna de humo procedente de un piso situado en el número 89 de la avenida del Cid, prácticamente a la altura de la glorieta Jorge Luis Borges. En principio, todo apuntaba a que no había personas afectadas.

Con la Policía Nacional y Local sobre aviso, el Sacyl movilizó una ambulancia de manera preventiva. Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió al varón antes de su traslado al complejo asistencial burgalés.