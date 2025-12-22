Susto en Burgos por un incendio con un herido
Aunque en principio parecía que no había personas afectadas, un hombre acabó siendo trasladado al HUBU en ambulancia
La rápida intervención de los Bomberos ha evitado este lunes la propagación de un incendio declarado en una vivienda de Burgos a primera hora de la tarde. Durante la intervención, se ha evacuado a un hombre de 36 años que acabó siendo trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).
La sala de operaciones del 112 recibió el aviso, a las 15:48 horas, de una gran columna de humo procedente de un piso situado en el número 89 de la avenida del Cid, prácticamente a la altura de la glorieta Jorge Luis Borges. En principio, todo apuntaba a que no había personas afectadas.
El Correo de Burgos | El Mundo
Con la Policía Nacional y Local sobre aviso, el Sacyl movilizó una ambulancia de manera preventiva. Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió al varón antes de su traslado al complejo asistencial burgalés.