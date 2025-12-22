Atropello a las afueras de Burgos: un herido tras ser arrollado por un turismo
La víctima, de 50 años, acabó siendo trasladada en UVI móvil al HUBU
Un nuevo atropello en Burgos que se suma a los más de cien registrados a lo largo del año. En esta ocasión, un hombre de 50 años ha resultado herido este martes después de ser arrollado por un turismo a las afueras de la ciudad.
El siniestro tuvo lugar en torno a las 19:06 horas en la calle Río Viejo, en el barrio de Villímar. Según la información facilitada por el 112, el herido se encontraba consciente tras el impacto.
Pese a todo, se optó por solicitar asistencia sanitaria para el varón. Así, mientras el Sacyl movilizaba una ambulancia también se avisaba de lo ocurrido a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía. Finalmente, el herido acabó siendo trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).