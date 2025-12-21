Cuatro atropellos en menos de 24 horas y más de un centenar en lo que va de año

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Motivos hay de sobra para no bajar la guardia. Pese a los reiterados llamamientos a la conducción responsable y el refuerzo de la vigilancia policial en pasos de peatones, el número de atropellos registrados en Burgos no deja de aumentar. De hecho, ya son más de un centenar los avisos recibidos por la sala de operaciones del 112 en lo que va de año. Una cifra a todas luces preocupante -independientemente de la gravedad o levedad de cada caso-, dado que el pasado ejercicio se notificaron 85 alertas.

Los últimos sucesos ponen de relieve esta realidad. Cuatro arrollamientos en menos de 24 horas en diferentes puntos de la ciudad. Cuatro personas heridas, de entre 15 y 82 años, aunque afortunadamente no se teme por su vida. No en vano, resulta llamativo que se produzca una tasa tan elevada de atropellos en tan poco tiempo. Llamativo pero no del todo inusual, ya que el pasado mes de noviembre hubo tres incidentes en la misma jornada.

El siniestro más reciente tuvo lugar este sábado, en torno a las 5:47 horas, en la rotonda que conecta la avenida de Castilla y León con la calle Severo Ochoa. La víctima: un hombre de 59 años que acabó siendo evacuado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras manifestar fuertes dolores en las piernas.

Horas antes, otro varón de 76 años era arrollado por un turismo a la altura del número 4 de la carretera Poza. Pese a no perder la consciencia, el personal sanitario constató que sufría lesiones en los pies. En base a ello, fue tuvo que ser trasladado al HUBU en ambulancia de soporte vital básico.

Así culminaba un viernes que, previamente, había registrado otros dos atropellos. El primero, en la calle Salas justo a la altura de la confluencia con Calderón de la Barca. Ocurrió pasadas las 12:30 horas y la afectada era una adolescente de 15 años.

Posteriormente, a eso de las 18:45 horas, un vehículo se llevaría por delante a una mujer de 82 años en el cruce de la avenida Islas Canarias con la de Castilla y León. Después de ser atendida in situ por el personal sanitario, se ordenó su evacuación al HUBU.

Al margen de estos casos, el Sacyl también intervino el viernes en dos accidentes de tráfico. A primera hora de la tarde, un varón de 45 años requirió atención médica después de verse involucrado en una colisión por alcance entre una furgoneta y un turismo en la calle Benedictinas de San José. Por su parte, un joven también necesitó asistencia sanitaria a raíz de un aparatoso siniestro en la rotonda del Dinosaurio. Según fuentes del 112, viajaba con otros dos amigos en un vehículo que se acabó empotrando contra una farola. En base a ello, la Unidad de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Local se personó en el lugar para esclarecer las causas del impacto.

Mortalidad y puntos negros

Dentro de lo que cabe, la mortalidad es relativamente baja pese al gran número de atropellos contabilizados en la capital burgalesa en 2025. Por ahora, la peor de las estadísticas deja dos fallecidos, ambos el pasado mes de febrero con 15 días de diferencia. La primera víctima fue un hombre de 45 años que cruzaba un paso de peatones en la rotonda que une la calle Vitoria con Alcalde Martín Cobos. La segunda, un anciano de 71, hacía lo propio en la rotonda de acceso al Hospital Universitario.

Tal y como avanzó este periódico el pasado mes de noviembre, la rotonda del HUBU se ha convertido este año en uno de los principales puntos negro de la ciudad. No es de extrañar, ya que se ubica en la avenida Islas Baleares, que concentra el mayor número de arrollamientos durante el presente ejercicio.

Otra zona ‘conflictiva’ sería la calle San Pedro y San Felices, que parece haber desplazado a la avenida Castilla y León o la calle Alcalde Martín Cobos. Sea como fuere, muchos de los atropellos se producen en pasos de cebra. El 70% en 2024, según la memoria de la Policía Local.