Fotos: Así ha sido la tradicional cabalgata motera de Burgos que saca una sonrisa a los más mayores

Instante de la caravana motero de Burgos.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín

Un año más y siguiendo con la tradición, cientos de moteros burgaleses se sumaron a la cabalgata motorista para llevar el aguinaldo al Hogar Santa Teresa de Jesús Jornet de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y al Centro Asistencial de las Hermanas Hospitalarias, organizada por el Real Moto Club Burgalés. Muchos de los moteros no hicieron el entrañable camino solos, sino que lo hicieron acompañados por pareja o hijos. Ataviados con adornos navideños y la mejor de las intenciones hicieron rugir sus motores por toda la capital burgalesa.

Casi un millar de moteros se dieron cita entre las calles el Crucero y Santa Cruz, para continuar por las principales vías del centro hasta encaminarse por la avenida Arlanzón hacia la calle Vitoria y el barrio de Gamonal con dirección a las residencias de las Hermanas de la Caridad de la calle Santa Teresa, en la carretera de Poza. Deportivas, custom, motoabuelas, de Trail, Naked, escúters y más de una reliquia desfilaron despertando algún que otro aplauso y la mirada curiosa y divertida de los más pequeños a su paso por la capital burgalesa.

Una vez reunida la caravana de motos en la residencia se hizo entrega del aguinaldo, compuesto de productos típicos navideños cedidos por los moteros y distintas empresas burgalesas. Tras visitar a los ancianos, cantar algunos villancicos y compartir con ellos un rato de charla, la cabalgata motera salió haciendo rugir los motores desde la residencia de la carretera de Poza de vuelta a Burgos.

La tradicional cita se cerró en la calle Delicias, donde les esperaban los residentes del Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias. Allí se repitió la misma escena de entrega de aguinaldo y charla con los ancianos de la residencia.