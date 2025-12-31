Este pequeño pueblo de Burgos acoge un Belén único y original con réplicas de edificios reales
Javier Gómez ha creado este Nacimiento instalado en el Alcázar de los Condestables de Medina de Pomar. Se puede visitar hasta el 11 de enero
El Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar acoge el ‘Belén monumental de fantasía’ de Javier Gómez Pérez. Esta no es la primera vez que el artista lleva sus piezas al Alcázar y es que Gómez ya montó parte de su trabajo artesanal en las Navidades de 2021 bajo el nombre de ‘El belén del abuelo Javier’. El nuevo Nacimiento triplica el tamaño del anterior y ocupa las dos salas de la planta baja del Alcázar.
Burgos
Virginia Martín
Cuenta con más de 100 casas construidas a mano por él mismo y que con la mano de 6 amigos y colaboradores a los que está «infinitamente agradecido» ha instalado para dar forma a la exposición que alberga el espacio medinés.
El paso a paso
Javier ha querido dedicar un espacio didáctico dentro de la exposición a los más pequeños, que van a poder ver y entender el proceso de creación y construcción de cada una de las piezas con las que luego da forma a casas que salen de su imaginación y que, en algunos casos, son reflejo de edificios reales como las reproducciones correspondientes al Restaurante El Olvido, La Taxuela o el mismo Alcázar de los Condestables, que preside en el centro la primera de las salas.