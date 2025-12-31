El Correo de Burgos

Este pequeño pueblo de Burgos acoge un Belén único y original con réplicas de edificios reales

Javier Gómez ha creado este Nacimiento instalado en el Alcázar de los Condestables de Medina de Pomar. Se puede visitar hasta el 11 de enero

Belén Monumental de Fantasía de Median de Pomar.

Virginia Martín
Burgos

El Museo Histórico de Las Merindades de Medina de Pomar acoge el ‘Belén monumental de fantasía’ de Javier Gómez Pérez. Esta no es la primera vez que el artista lleva sus piezas al Alcázar y es que Gómez ya montó parte de su trabajo artesanal en las Navidades de 2021 bajo el nombre de ‘El belén del abuelo Javier’. El nuevo Nacimiento triplica el tamaño del anterior y ocupa las dos salas de la planta baja del Alcázar.

Cuenta con más de 100 casas construidas a mano por él mismo y que con la mano de 6 amigos y colaboradores a los que está «infinitamente agradecido» ha instalado para dar forma a la exposición que alberga el espacio medinés.

Belén Monumental de Fantasía de Medina de Pomar creado por Javier Gómez.

El paso a paso

En la inauguración recordaba con cariño como le encantaba ver a «hombres con manazas que de repente se vuelven como niños y cuidan hasta el más mínimo detalle al rememorar la infancia» y que «son esos momentos los que todos recordamos montando el Belén en nuestras casas como cuando éramos pequeños».

Javier ha querido dedicar un espacio didáctico dentro de la exposición a los más pequeños, que van a poder ver y entender el proceso de creación y construcción de cada una de las piezas con las que luego da forma a casas que salen de su imaginación y que, en algunos casos, son reflejo de edificios reales como las reproducciones correspondientes al Restaurante El Olvido, La Taxuela o el mismo Alcázar de los Condestables, que preside en el centro la primera de las salas. 
Belén Monumental de Fantasía de Medina de Pomar creado por Javier Gómez.

Efectos

Además, el belén incorpora efectos de luz y agua, que aportan dinamismo y realismo a las escenas, haciendo que el recorrido resulte aún más inmersivo tanto para niños como para adultos.
Belén Monumental de Fantasía de Medina de Pomar creado por Javier Gómez.

Guardar la tradición

«Se trata de un belén único», tal y como describe su autor, que durante décadas ha ido construyendo casas a base de materiales reciclados, inspirándose en los paisajes de su infancia y en la arquitectura tradicional castellana y que ahora «con una ilusión tremenda» quiere mostrar a todo el mundo con el objetivo de «recordarnos a todos la importancia de la tradición del belén».
Belén Monumental de Fantasía de Medina de Pomar creado por Javier Gómez.

Visitas

El ‘Belén monumental de fantasía’ de Javier Gómez permanecerá hasta el 11 de enero en la planta baja del Museo Histórico de Las Merindades. Podrá visitarse en el horario habitual del espacio municipal, facilitando así que familias, colegios y grupos organizados puedan disfrutar de esta propuesta que combina tradición, creatividad y artesanía.
