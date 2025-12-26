Un pequeño pueblo de Burgos esconde un Belén que deslumbra por su arte y realismo

Escenas del Belén de la localidad de Renuncio, en la provincia de Burgos.Gustavo García

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Con la llegada de la Navidad, el pequeño pueblo de Renuncio, a pocos kilómetros de la capital burgalesa, abre de nuevo las puertas de su ya emblemático Belén, una obra de Carlos y Gustavo García, padre e hijo, que se ha consolidado como referente del belenismo a nivel nacional pese a la singularidad de su ubicación y al tamaño de la localidad.

Cada rincón del Belén de Renuncio, que abrió al público el pasado 19 de diciembre, ha sido trabajado con un realismo meticuloso que transporta al visitante a distintos escenarios históricos, desde el humilde pueblo de Belén hasta la imponente monumentalidad del antiguo Egipto. La calidad artística del conjunto y el sello inconfundible de sus autores convierten esta cita navideña en una tradición ineludible, que invita a ser redescubierta año tras año.

La edición de este año llega cargada de novedades, entre las que destaca la remodelación de gran parte del pueblo de Belén. Nuevas edificaciones conforman un complejo entramado de calles que, junto a la incorporación de figuras y detalles inéditos, logran una inmersión aún más completa en la época del nacimiento de Jesús.

El Belén ocupa una superficie de 55 metros cuadrados y reúne cerca de 210 figuras del reconocido escultor José Luis Mayo. El conjunto se articula en tres grandes espacios narrativos: el pueblo de Belén, la Huida a Egipto y Egipto.

La primera de estas áreas ha sido profundamente renovada este año. Sus estrechas callejuelas rebosan vida gracias a la abundancia de escenas cotidianas y a la cuidada representación de los oficios tradicionales de la época. Entre las incorporaciones más llamativas se encuentra un grupo de vecinas charlatanas que recorren el pueblo intercambiando cotilleos, aportando un toque cercano y humano a la escena.

La vegetación, fiel a la flora característica de la región, juega un papel esencial en la escenografía. Olivos, cipreses, palmeras y piteras se combinan este año con una nueva y destacada incorporación: un imponente roble que refuerza la sensación de realismo natural.

Al final del pueblo se abre una majestuosa cueva estructurada en tres profundas galerías: una dedicada al pastoreo de ovejas, otra que alberga la escena central de la Natividad y una tercera de la que nace el río.

Siguiendo el rastro de la estrella fugaz, la caravana de los Reyes Magos avanza por un camino estrecho y escarpado. Aunque portan las tradicionales ofrendas de oro, incienso y mirra, el Belén introduce una simpática licencia artística: los Magos también transportan regalos actuales para los niños, como un tren de juguete, una diana, un patinete o incluso una PlayStation.

Muy cerca, entre centenarios olivos, se desarrolla la escena del anuncio a los pastores, donde un ángel en movimiento desciende del cielo para proclamar el nacimiento de Jesús ante la atenta mirada de los pastores.

El segundo gran espacio está dedicado a la Huida a Egipto. La escena se despliega en un entorno dominado por una gran gruta atravesada por un pequeño río y una extensa calle flanqueada por edificaciones, por la que la Sagrada Familia inicia su viaje en busca de refugio.

El recorrido culmina en Egipto, presidido por una espectacular recreación del Templo de Hatshepsut. Esta colosal estructura, de tres metros de ancho y metro y medio de altura, ha sido elaborada en porexpán y escayola y texturizada para simular la roca excavada. El templo cuenta con 16 figuras de Osiris, 32 columnas y ocho esfinges con iluminación nocturna propia. A su alrededor, diversas escenas completan el ambiente: nómadas descansando junto a sus camellos, una pareja egipcia ofreciendo un espectáculo con serpientes y un grupo de porteadores transportando una fiera para el sacrificio.

Y la casa de Papá Noel

La experiencia comienza incluso antes de acceder al interior. El camino de entrada al Belén está iluminado con más de 30.000 bombillas LED en forma de árboles y estrellas. A la llegada, los visitantes son recibidos por una recreación de la casa de Papá Noel en Laponia, con árboles nevados y una atmósfera que anticipa la magia del interior.

Ya dentro, el Belén integra la tecnología de forma sutil y eficaz para reforzar la inmersión del espectador: hogueras con humo real, bruma que brota de la cascada, una olla hirviendo, figuras en movimiento y un sofisticado sistema de iluminación que recrea el ciclo completo del día y la noche.

El Belén, en la calle de la Iglesia 2B, estará abierto desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.