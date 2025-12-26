Burgos aprueba el proyecto de las primeras 20 viviendas municipales para jóvenes en San Cristóbal

Recreación de las viviendas para jóvenes de San Cristóbal, según el proyecto ganador de Gurea Arquitectura Cooperativa.ECB

Las obras de las primeras 20 viviendas para jóvenes impulsadas por el Ayuntamiento de Burgos en el barrio de San Cristóbal podrían iniciarse en el año 2026, de aprobarse el presupuesto municipal para el próximo año.

Esta es la previsión del equipo de Gobierno que acaba de aprobar el proyecto de ejecución para la rehabilitación de un edificio municipal, en el número 26 de San Cristóbal, en la que ha sido la última Junta de Gobierno del año. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, asegura que existe partida en el proyecto de cuentas que se someterá a votación el próximo lunes, 29 de diciembre, en un Pleno extraordinario y que las obras podrían alcanzar un coste de 2,8 millones de euros.

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, aseguró hace escasas fechas que los pliegos para contratar las obras también estaban muy avanzados, por lo que sería posible licitar los trabajos en 2026, de acuerdo al proyecto diseñado por Gurea Arquitectura Cooperativa.

Fue en abril de 2024 cuando se dio a conocer el estudio ganador del concurso de ideas para diseñar viviendas para jóvenes. En este tiempo se ha trabajado en la redacción del proyecto de ejecución que ha sido aprobado este viernes en Junta de Gobierno, si bien se comentó, en su momento, que las obras podrían comenzar a lo largo de 2025 para que en el último trimestre de 2026 pudieran estar habitando las casas menores de 35 años, plazo que no se ha cumplido.

‘59 habitaciones’ fue el título del trabajo presentado, que contiene importantes medidas de eficiencia energética, un espacio de convivencia en la azotea, nuevas terrazas y un innovador sistema de tabiquería móvil, gracias al cual los beneficiarios podrán diseñar el piso a su medida. En este sentido, los arquitectos Darío Cobo y Jaime Martínez explicaron en su presentación que los 20 pisos podrán convertirse en un loft despejado o en una vivienda con tres habitaciones, en función de las necesidades.

Esta iniciativa es la primera del Plan Municipal de Vivienda que echaba andar en los últimos compases del anterior mandato con Daniel de la Rosa al frente del Ayuntamiento. En aquel documento ya aparecía la rehabilitación de este inmueble como uno de los viables para aumentar el parque de viviendas con alguna protección.

El edificio existente, proyectado en 1968, lleva muchos años en desuso, pero los arquitectos destacaron la «buena calidad de su arquitectura» a pesar de ser bloques modestos, construidos en una época de éxodo de la población rural a la capital.

La mejora de la accesibilidad y de la habitabilidad ha sido la principal preocupación del estudio de arquitectura bilbaíno, que ha previsto instalar un ascensor por el patio. Además, todas las viviendas se reformarán para permitir que las habiten personas con problemas de movilidad.

Los arquitectos se han preocupado por mejorar la iluminación natural y la ventilación «con la apertura de huecos» y la colación de nuevas terrazas de las que el edificio carece.

La rehabilitación conllevará una nueva envolvente de fachada y cubierta, para reducir la demanda energética, así como nuevas carpinterías metálicas. Llevará una instalación de aerotermia comunitaria con contadores individuales para el agua caliente sanitaria y para la calefacción. Y en la cubierta se instalarán paneles fotovoltaicos para cubrir el aporte de energía eléctrica.

Los espacios comunitarios irán en la azotea con una reforma de la cubierta que permitirá colocar vegetación y zonas de esparcimiento para los vecinos. La distribución interior de las viviendas destaca por la tabiquería móvil con paneles de madera que permitirá a los arrendatarios diseñar el número de habitaciones.

Según se describe, el proyecto trata de resaltar las características arquitectónicas del edificio, desvelando además otras potencialidades intrínsecas, y adaptándolo a las necesidades requeridas en el programa y las exigencias técnicas contemporáneas. Para ello, se propone ser coherente con la filosofía original del proyecto y, mediante una serie de intervenciones precisas y una inversión limitada, dotar al edificio existente de una segunda vida distinguida por unos espacios domésticos de calidad, flexibles y energéticamente eficientes.