Cojonuda Studio: La marca de Burgos que aúna arte y moda con folclore y tradición

Félix y Santiago crearon en junio la marca. Camisetas y láminas protagonizadas por Gigantillos y Gigantones, el Himno a Burgos o edificios emblématicos de la ciudad son sus piezas más populares. Quieren abrir su proyecto a los pueblos y a otras provincias

Santiago y Félix muestran algunas de sus creaciones frente a la Catedral de Burgos.

Virginia Martín
Burgos

En un mundo cada vez más globalizado en el que las tendencias se fabrican en serie y la identidad propia corre el riesgo de diluirse en una estética uniforme, apostar por las raíces y el folclore se convierte en un acto de resistencia cultural. Volver a poner la mirada sobre lo nuestro no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de combatir la despersonalización eligiendo la historia propia y la creatividad frente a lo genérico.

Con ese objetivo echaba a andar el pasado mes de junio Cojonuda Studio. Una firma creativa en la que la tradición y la modernidad dialogan sin complejos. Y es que sus creadores buscan «rescatar la esencia de lo local para devolverla a las calles con un lenguaje moderno y actual».

Los creadores 

Detrás de este proyecto se encuentran Santiago Heras Ortega y Félix Vladimir Familia, dos jóvenes que han sabido complementarse con arte y oficio artesano. Santiago, de 28 años, regresó a su Burgos natal tras formarse en Bellas Artes en Madrid. «En Madrid no encontraba mi lugar, me superó y regresé a Burgos donde me formé en la Escuela de Arte en Escultura de Madera», apunta. «Después he trabajado en reproducción artística y restauración». 

Por su parte, Félix, dominicano de nacimiento y burgalés de adopción y de corazón, se formó en cocina en el colegio María Madre y tiempo después se marchó a Madrid donde se centró en su pasión por la moda como ayudante de patronaje, aprendiendo en talleres de primera mano. «El aprendizaje real viene de quien sabe y de la experiencia directa con artesanos y creadores», asegura.
Una pasión compartida

La pasión de ambos por el folclore no es impostada. Félix creció cerca de las agrupaciones de danza burgalesa. «Muchas de mis amigas bailaban danzas y a mi me encantaba verla y la estética del traje tradicional». Por su parte, Santiago sintió desde niño una gran fascinación por Gigantes y Gigantillos. «Tenía predilección por la China», asegura entre risas. Esta conexión profunda les llevó a investigar de forma autodidacta «comprando libros antiguos en el rastro, estudiando patrones regionales y aprendiendo a confeccionar faldas tradicionales mediante vídeos y mucha práctica».
Prendas de autor con inspiración local

Así nacieron prendas únicas inspiradas en trajes regionales locales como el de serrana, pero «actualizados y traídos a la moda actual», explica Félix. También piezas inspiradas en citas locales como el Zurbarán Rock o grupos como La M.O.D.A. 
Los más vendidos

Pero esta es la parte artística del proyecto, la que «hacemos por amor al arte», y es que para acercar el folclore y las tradiciones es necesario «crear productos para todos y para el día el día». Así, sus camisetas y láminas se han convertido en las piezas estrella de la marca. Los Gigantillos, el himno a Burgos o los edificios más emblemáticos de la ciudad son los protagonistas de estas piezas únicas que muestran su amor por lo local.

«Camisetas y láminas recogen la esencia burgalesa con una visión moderna y actualizada y están gustando mucho», apunta Santiago. Estas piezas son, «además, para todos los bolsillos gracias a un proceso de trabajo en el que nosotros nos encargamos prácticamente de todo», resaltan.
Pueblos y provincias

De cara al futuro, Cojonuda Studio ya tiene la mirada puesta en 2026. Su objetivo es «salir de la capital para dar visibilidad a los pueblos de la provincia, transformando el folklore de cada rincón en ilustraciones únicas» en una invitación a mirar hacia nuestras raíces para entender quiénes somos, así como extender este proyecto a «otras provincias de la Comunidad para crear piezas con sus folclore y tradiciones» y «a fiestas paganas como el Carnaval». 
Regalo navideño

Para quienes quieran descubrir esta fusión de arte y raíz, la marca estará presente del 2 al 5 de enero en el Mercado Rasca de Espacio Tangente. Será la oportunidad perfecta para conocer de cerca todos sus productos y regalar tradición y folclore burgalés por Navidad.
