Cojonuda Studio: La marca de Burgos que aúna arte y moda con folclore y tradición
Félix y Santiago crearon en junio la marca. Camisetas y láminas protagonizadas por Gigantillos y Gigantones, el Himno a Burgos o edificios emblématicos de la ciudad son sus piezas más populares. Quieren abrir su proyecto a los pueblos y a otras provincias
En un mundo cada vez más globalizado en el que las tendencias se fabrican en serie y la identidad propia corre el riesgo de diluirse en una estética uniforme, apostar por las raíces y el folclore se convierte en un acto de resistencia cultural. Volver a poner la mirada sobre lo nuestro no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de combatir la despersonalización eligiendo la historia propia y la creatividad frente a lo genérico.
Con ese objetivo echaba a andar el pasado mes de junio Cojonuda Studio. Una firma creativa en la que la tradición y la modernidad dialogan sin complejos. Y es que sus creadores buscan «rescatar la esencia de lo local para devolverla a las calles con un lenguaje moderno y actual».
Por su parte, Félix, dominicano de nacimiento y burgalés de adopción y de corazón, se formó en cocina en el colegio María Madre y tiempo después se marchó a Madrid donde se centró en su pasión por la moda como ayudante de patronaje, aprendiendo en talleres de primera mano. «El aprendizaje real viene de quien sabe y de la experiencia directa con artesanos y creadores», asegura.
«Camisetas y láminas recogen la esencia burgalesa con una visión moderna y actualizada y están gustando mucho», apunta Santiago. Estas piezas son, «además, para todos los bolsillos gracias a un proceso de trabajo en el que nosotros nos encargamos prácticamente de todo», resaltan.