Cojonuda Studio: La marca de Burgos que aúna arte y moda con folclore y tradición

Santiago y Félix muestran algunas de sus creaciones frente a la Catedral de Burgos.Oscar Corcuera

En un mundo cada vez más globalizado en el que las tendencias se fabrican en serie y la identidad propia corre el riesgo de diluirse en una estética uniforme, apostar por las raíces y el folclore se convierte en un acto de resistencia cultural. Volver a poner la mirada sobre lo nuestro no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de combatir la despersonalización eligiendo la historia propia y la creatividad frente a lo genérico.

Con ese objetivo echaba a andar el pasado mes de junio Cojonuda Studio. Una firma creativa en la que la tradición y la modernidad dialogan sin complejos. Y es que sus creadores buscan «rescatar la esencia de lo local para devolverla a las calles con un lenguaje moderno y actual».