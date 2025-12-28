Así ha sido la celebración del Obispillo en Burgos: «Los mayores deben tener presente la mirada inocente de los niños»

El Obispillo realiza el tradicional paseo antes de llegar al Ayuntamiento de Burgos.SANTI OTERO

Beltrán Rubio cumplió con la tradición. Como cada 28 de diciembre y con motivo de la celebración de los Santos Inocentes, el Obispillo recorrió el centro de la capital burgalesa y fue, un año más, la voz de los niños ante las autoridades eclesiásticas y políticas. Elegido por sus compañeros de la Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de Burgos, Rubio- de 12 años- ha protagonizado esta tradicional cita local y ha trasladado sus inquietudes al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y al vicealcalde de la ciudad, Juan Manuel Manso.

El día del joven monseñor comenzó con las Hermanas Salesas. En el Monasterio de la Visitación, las monjas le impusieron las insignias episcopales. Posteriormente, él mismo fue el encargado de imponer la cruz a los nuevos compañeros de la escolanía y dirigió unas palabras al arzobispo.

Antes de llegar al balcón del Consistorio, subido en un poni blanco y acompañado por sus compañeros Eric Romero García, como vicario, y por Hugo Pérez Prieto y César Cuesta Río, como secretarios, el pequeño burgalés se dio el tradicional baño de masas escoltado por la Policía local.

En el Ayuntamiento, Beltrán destacó el papel de su escolanía, y pidió al vicealcalde «tener, sobre todo, un poco más de importancia como coro». En este sentido, recordó que los Pueri Cantores «no solo cantamos en misas, a pesar de que mucha gente así lo cree». Ya desde el balcón de la Casa Consistorial, el pequeño recordó en su discurso que «Jesús nació sin nada en un humilde pesebre», mientras que «nosotros vivimos cómodamente cumpliendo todos nuestros caprichos mientras en otras partes del mundo los niños mueren de hambre, enfermedades, catástrofes naturales y guerras».

Así, interpeló a los presentes: «¿No creéis que esto se podría evitar si los mayores tuvieran presente la mirada inocente de un niño?», al tiempo que animó a los pequeños burgaleses hacerse «aún más niños» porque «hay quienes por querer hacerse mayores antes de tiempo dicen palabrotas, desobedecen a padres y maestro y no cumplen con sus obligaciones».

Beltrán hizo suyas las palabras de Jesús. «Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos», recordó y finalizó sus palabras, deseando «paz y felicidad para todos los niños y niñas burgaleses».

En la plaza, decenas de burgaleses acompañaron al Obispillo y a sus compañeros, que en la tres paradas planificadas entonaron diversos temas. Ilusionados por el protagonismo, los integrantes de la escolanía Pueri Cantores cumplían su papel a la perfección. Beltrán, con su mitra, báculo y anillo, sus secretarios y vicarios, de rojo, y el resto de compañeros, con sus habituales vestiduras blancas, conformaban una singular comitiva que pocos se resistían a fotografiar.