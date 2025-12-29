El servicio de Justicia Restaurativa cumple dos décadas en Burgos con 329 casos resueltos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El servicio de Justicia Restaurativa, que ofrece la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa - Amepax, celebra sus 20 años de trayectoria. «Fuimos un servicio pionero y comenzamos cuando aun el Consejo General del Poder Judicial no recogía estadísticas sobre mediación y, mucho menos, sobre mediación penal», apunta Virginia Domingo, creadora y responsable del servicio.

La Justicia Restaurativa se centra en que «el delito causa daños a las personas y a la comunidad y es la Justicia la que debe propiciar que se reparen esos daños». Lo idóneo es que las partes participen en este proceso, ya que «los delitos no solo vulneran la norma creada por el Estado, sino que causan un daño a la víctima y los delincuentes deben tomar responsabilidad por su conducta. Además, se les debe dar una oportunidad para compensar el daño que se ha hecho», explica Domingo.

A lo largo de estas dos décadas, el servicio ha trabajado en más de 300 asuntos, 20 de ellos a lo largo de 2025, de los cuales ha resuelto de forma satisfactoria una quincena. Hace tan solo unos años la Justicia Restaurativa era una gran desconocida, pero ahora se va dando a conocer cada vez más. Aunque ese hecho podría ser una gran noticia, Domingo advierte de la importancia de que este tipo de servicio lo desarrollen personas con formación porque «de lo contrario estamos en riesgo de pervertir los beneficios que tiene y lo que conlleva», apunta Domingo.

De estos 20 asuntos recogidos por el servicio a lo largo del 2025, en 2 no se pudo intervenir porque fue imposible localizar a alguna de las partes. Así, la estadística, revela que el 87% de los 18 casos en los que se ha podido trabajar han concluido satisfactoriamente. La mayoría de las solicitudes siguen llegando de la Fiscalía en virtud de acuerdo de colaboración que la entidad tiene desde el año 2007.

De los 18 casos, 5 han sido delitos y 13 delitos leves. Respecto a la tipología, el 33% fueron lesiones, el 20% amenazas, el 20%, injurias y coacciones, el 14% fueron daños y el 13% de los casos fueron por hurto. En lo que se refiere a los tipos de acuerdos alcanzados, en cuatro de cada diez casos fueron de tipo moral- compromiso de no volver a hacerlo- y económico; en un 34% de carácter moral; en un 19% de los casos fueron de actividad- especialmente en casos de vecindad- y moral; y en un 8% fueron de tipo económico.

En total, 50 personas fueron atendidas o participaron en un proceso restaurativo. Del total de personas atendidas, 29 de ellos fueron infractores y 21, víctimas. En cuatro de cada diez casos había una relación de vecindad o similar; en un 28% ninguna relación entre víctima e infractor y en otro 17%, las personas involucradas eran amigas. En uno de cada diez casos, los involucrados eran familiares.

Por edades de los infractores, en el año 2025 la mayoría de las personas atendidas tenían entre los 31 y 45 años, en concreto el 38%. El 34% tenía entre 18 y 30 años, el 14% entre 46 y 60 años y el 14% restante, más de 60 años.

«Volvemos a la senda de años anteriores, con una veintena de casos anuales y unos resultados de resolución muy satisfactorios», apunta Domingo, quien lamenta un año más que los buenos resultados lo son «a pesar de la falta de financiación y apoyo públicos». Una financiación que «tenemos que buscar por otros medios».

Para Domingo, lo más importante es la satisfacción de los participantes. Y es que una vez que termina el proceso y preguntadas por el grado de satisfacción, nueve de cada diez usuarias del servicio lo calificaron de excelente y las mismas lo recomendarían sin dudarlo. El resto lo consideran muy satisfactorio.

Programa Ave Fénix

A pesar de las dificultades del camino en estos veinte años, Domingo se muestra orgullosa de la puesta en marcha de otros programas y servicios como «la atención a víctimas de delitos graves y el seguimiento de privados de libertad que salen de prisión».

Ave Fénix es un programa de justicia restaurativa «dirigido a las personas que han sido víctimas de delitos graves, especialmente de violencia sexual y de género su principal objetivo es proporcionar un espacio seguro a víctimas que necesiten ser escuchadas y compartir su historia y sus necesidades para poder comenzar su camino restaurativo hacia la ‘sanación’», apunta Domingo, quien añade que «de esta manera van a poder reflexionar sobre posibles formas de reparar su yo interior y fortalecer los lazos sociales con su entorno y con la comunidad en general como paso hacia una efectiva reconexión».

Este 2025 se ha desarrollado el quinto grupo del programa en el que han participado cuatro personas porque «consideramos que siendo un grupo reducido tienen más espacio para hablar y conectar entre ellas». Domingo apunta que «el programa no es un cierre para todas las participantes, sino que para algunas ha supuesto un comienzo del camino hacia la sanación que no había logrado hasta este momento ni con la terapia y eso es un paso enorme».