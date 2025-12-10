Navidad de récord: Así es el Belén Monumental del Ejército, el más grande de España

Escena de la XXXIII edición del Belén Monumental del Ejército.SANTI OTERO

El tradicional Belén Monumental del Ejército es el Nacimiento de interior más grande de España. Este 2025 cumple treinta y tres años y lo hace con algunas novedades. La más destaca es la presencia de un mural de seis metros de largo y dos de ancho creado por los hermanos Sergare que quiere «representar el espíritu navideño y la emoción que los más pequeños tienen en estas fechas de celebración».

Así lo explica Florencio Bernardo, maquetista de la Asociación Belenista Regimiento de Transmisiones número 22, entidad encargada del montaje del Nacimiento que, este año, «ha llevado algo más de un mes de trabajo» y trae consigo «un leve recorte en metros cuadrados, unos 80, para alcanzar una superficie total de 400 metros cuadrados».

Durante días, los montadores han tirado de fuerza para cargar y descargar todo el material. Unos ocho o nueve camiones diarios, más de medio centenar dadas las dimensiones del Belén. Tampoco hay que pasar por alto la imprescindible planificación previa, más precisa que nunca para acortar tiempos y que todo estuviera listo para la inauguración.

Lo que no se recorta es la ilusión de los montadores que, edición tras edición, aportan su trabajo, su entusiasmo, sus ideas y su tiempo. Un esfuerzo que se verá recompensado cuando, del 11 de diciembre al 6 de enero, miles de burgaleses y visitantes se acerquen a disfrutar del Belén de interior más grande de España.

También entre las escenas hay novedades. En esta ocasión se reduce el número de escenarios, pasando de 130 a 115. «El objetivo es intercalar algunas escenas para que los visitantes se sorprendan cada año», apunta Rodrigo Contreras, figurinista de la asociación. Sin embargo, a pesar de la reducción de escenas, en este 2025 el Belén llega estrena dos nuevas: el Exilio en Babilonia y el Juicio de Jesús ante Herodes.

Como añadido, «se han instalado varios photocalls», tanto en el interior como en la entrada. «Están indicados con alfombras rojas y pensados para que el público pueda inmortalizar su visita con la perspectiva del Belén de fondo», añadió Contreras.

Además, y como en años anteriores, la asociación ha recurrido a las redes sociales para dar buena cuenta de los avances en el montaje. Un proceso que no solo se puede descubrir en la cuenta @belen_burgos_rt22, sino que podrá verse en la visita al Belén gracias a los tótems digitales instalados en la entrada al Nacimiento.

También sigue vigente el sistema de entrada, que funciona mediante un donativo de 1 euro. «Se destinará íntegramente a cinco ONGs burgalesas: Aransbur, Afibur, Afaca, la Asociación de Diabéticos de Burgos, Cáritas Castrense y la Asociación de Reducción Auditiva de Niños Sordos de Burgos», apuntó Bernardo. Se puede visitar hasta el 6 de enero, de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero.