Alonso, el primer bebé de 2026 en Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Más que madrugador, Alonso tenía prisa por ver el mundo. Una hora había pasado de las campanadas que daban la bienvenida al año 2026 que este bebé se convirtió en el primer burgalés del año 2026. Alonso Velasco Martínez nació a la 1 de la madrugada en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero.

Se trata del primer niño nacido en la provincia de Burgos y el segundo en Castilla y León. Alonso nació en un parto normal y es el segundo hermano de la familia arandina que no olvidará la Nochevieja de 2025.

Es el tercer año consecutivo que el primer niño de Burgos radica en otros hospitales de la provincia. El año pasado el primero en abrir los ojos en 2025 fue Julen, en Miranda de Ebro, y hace dos fue otro arandino David, quien ostentó el título de primer bebé de 2024. Ninguno había alumbrado sus ojos a este mundo tan pronto como Alonso, pasada una hora del nuevo año. No nace e primer bebé de Burgos en el Hospital Universitario de Burgos, HUBU, desde 2023 con Lua Gabriela.