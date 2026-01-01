Miles de valientes disfrutan en Burgos de una heladora San Silvestre Cidiana

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con el termómetro a punto de congelarse, miles de corredores, más de 8.000, salieron a la calle para disfrutar un año más de la San Silvestre Cidiana. Una carrera que, en el plano deportivo, deparó la victoria de Joel Santamaría (Desafío Urbión) e Inés Herault (UBU Campos de Castilla). Santamaría venía de hacer un tercer puesto en el cross de El Crucero y Herault logra la que su tercera victoria consecutiva en esta carrera.

La prueba absoluta, con salida a las 19 horas desde la avenida de los Derechos Humanos y llegada al paseo del Espolón, reunió a cerca de 7.000 corredores inscritos, a los que se sumaron alrededor de 1.050 participantes en la carrera infantil, celebradas por la mañana. La cita estuvo organizada por la Asociación Deportivo Club Florentino Díaz Reig y contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Burgos, Fiatc Seguros, CaixaBank e Image, además de estar incluida en el calendario provincial de la Delegación de Atletismo.

Una de las principales novedades de esta edición fue el recorrido, que discurrió por algunos de los enclaves más representativos de la ciudad. Tras la salida en la avenida de los Derechos Humanos, los corredores atravesaron la calle Vitoria, la plaza del Rey, la plaza Mío Cid, el puente de San Pablo, las calles San Pablo, Progreso y Madrid, el puente de Santa María, para finalizar en el paseo del Espolón.

Durante la mañana se disputó la carrera infantil, con salida y meta en la avenida de los Derechos Humanos, en una jornada marcada por la alta participación de los más pequeños y el carácter familiar de la prueba.

La San Silvestre Cidiana volvió a tener este año una motivación solidaria, ya que la recaudación se destinó a Prosame Burgos, asociación de salud mental que trabaja en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, así como en la defensa de sus derechos y su integración social y laboral en la ciudad y en la comarca de Las Merindades.

Como es habitual, la carrera volvió a convertirse en una cita festiva para despedir el año, con numerosos participantes ataviados con disfraces navideños, consolidándose un año más como la prueba popular más multitudinaria del calendario deportivo burgalés.