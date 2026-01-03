La solidaridad en el Congo permite salvar el proyecto de la escuela de secundaria de Proyecto Rubare

Así es el colegio que Proyecto Rubare y Fundación Kivu Jambo ha construido en la Isla de Idji.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Las decisiones que se toman en la Plaza Mayor de Burgos han tenido su impacto en la isla de Idji en el Congo. Un país asolado por una guerra interminable donde Proyecto Rubare y Fundación Kivu Jambo se habían propuesto construir las aulas de secundaria que complementan las clases infantiles del colegio Esther Fonseca. «Es una manera de que los niños sigan su formación y aprendan un oficio, o sigan estudiando, se trata de darles una oportunidad y un futuro», señala el responsable de Proyecto Rubare, Tomás Martínez. También un plato de comida diario.

Esa escuela se ha retrasado un poco más. Iniciado el proyecto en 2024, en febrero de 2025 pensaban que no se podía acometer. «Con la reducción de las ayudas a cooperación internacional impuestas por Vox en el Ayuntamiento hemos tenido que plantear el proyecto en fases, no es problema para nosotros, pero sí para lo niños que vienen a la escuela, hemos tenido que decir a muchos que no y en el Congo venir a la escuela significa que, al menos, tienes una comida diaria», señala.

Con los 30.000 euros recibidos el año pasado han logrado disponer de tres aulas para primero y segundo de Secundaria. Con los otros 30.000 que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Burgos se podrá terminar con aulas para 4º, 5º y 6º de Secundaria, que es como está organizado el sistema educativo en el Congo.

Dentro del aspecto negativo de tener que afrontar el proyecto en fases, se ha generado otro más positivo de colaboración en una sociedad marcada por la guerra interminable. «Los ampas de la zona nos ayudaron haciendo los adobes de barro cocido, una escuela de formación profesional de albañilería ha enviado a sus alumnos para poder hacer prácticas de construcción que ellos dicen que son modernas... Sin ellos no habríamos podido terminarlo, en febrero pensábamos que habría que parar, pero con el esfuerzo de todos salió adelante», explica Martínez. El milagro es que una escuela que en el Congo podría costar 100.000 euros hacerse se ha hecho con menos de 60.000 teniendo en cuenta que los materiales más básicos cuestan el doble por la guerra.

El centro, que cuenta con aulas de primaria y una guardería, es una isla de paz en medio de un país en guerra por el control de recursos como el coltán, clave para la sociedad tecnológica de occidente. «Venir al colegio es una oportunidad para aprender, pero también les aleja de la violencia». Mantener estos comedores más los que la fundación mantiene en los campamentos de refugiados internos que generan las guerras por las que las guerrillas apoyadas por Ruanda ya controlan parte del país. Obtener fondos para garantizar esa comida diaria es el fin último de la suelta de farolillos que está prevista para hoy a las 18 horas en la Plaza de San Juan. Un millar de luces que subirán al cielo de Burgos para encender la llama de la solidaridad con los que no tienen prácticamente nada.