Los farolillos por el Congo volverán a surcar el cielo de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La tradicional suelta de farolillos que cada año, desde hace 11, organiza Proyecto Rubare y Fundación Kivu Jambo, cambia de fecha y de ubicación este año. La iniciativa 'Enciende la llama' vuelve a celebrarse, pero será el 3 de enero (se pasará al 4 si las condiciones climáticas no son favorables) a partir de las 18 horas. La ubicación también cambia. Será en la Plaza de San Juan, donde antes se ubicaba la Pista de Hielo, en vez de en el Paseo de Atapuerca donde se disponen las atracciones de Navidad.

Los farolillos ya se pueden adquirir en los establecimientos de State Quiet@ (Plaza Santiago), Central Óptica Burgalesa (avenida Derechos Humanos, 18), Solare (Calle Sobrerería, 11) Óptica Científica Burgalesa (Plaza España, 2) y Autoescuela Ruta 66 (Calle Progreso,5). El precio de los farolillos es de cuatro euros y permitirán financiar una comida diaria para 150 niños del Campo de Refugiados de Buhimba y el proyecto de la escuela de la isla de Idjwi.

"Actualmente, solo podemos dar una comida cada dos días a los niños, es decir, 70 comen un día y 70 otros, sabemos que para muchos es la única comida que reciben, por eso buscamos contar con estos fondos para poder darles una comida diaria a los 150", remarca desde Proyecto Rubare y Fundación Kivu Jambo, Tomás Martínez.

La pelea permanente (e ignorada) por el coltán

La situación de guerra de guerrillas permanente en la República Democrática del Congo parece no tener fin. Ignorada en occidente, también cuenta con una paz firmada bajo la mano de Trump e ignorada con nuevos bombardeos. Suena mucho a Gaza. El mismo drama eterno en ambos territorios, pero uno no tiene la misma repercusión fuera de sus fronteras.

Ahora mismo, la guerrilla M23 es la que ha conquistado la zona donde opera Proyecto Rubare. Kivu Norte y Kivu Sur ya están bajo el paraguas de Ruanda. De fondo, "el actual gobierno ha limitado el acceso de los ruandeses al coltán y se han rearmado grupos guerrilleros dormidos para poder acceder al dichoso coltán", explica Martínez.

Y eso genera movimientos de migrantes en el propio país, más guerra y más pobreza. "Las ONG tradicionales, que eran un factor económico importante en las ciudades del Congo, han desaparecido, y en estos territorios no hay bancos abiertos, con lo que no hay movimiento de dinero y la situación, ya mala de por sí, está empeorando para la población".

La guerra también obliga a volver a empezar. Algunas de las iniciativas que se habían desarrollado en Rubare se trasladan a la isla de paz que Fundación Kivu Jambo gestiona en Idji. Al colegio de primaria y el de secundaria que acaba de abrir, y que da alimento, estudio y una oportunidad laboral a más de 500 niños, se une ahora una cooperativa que se quiere poner en marcha con un molino que han trasladado hasta la isla. "Esta es una zona más segura porque no hay nada, es muy pobre, no hay minerales y nadie pelea por ello", explica Martínez.

Un complejo que, asegura, "se ha levantado con el esfuerzo, los donativos y el apoyo de los burgaleses". Las casas en la zona tienen nombres muy burgaleses, los símbolos de la Junta de Castilla y León o del Ayuntamiento de Burgos están muy presentes. "Queremos montar en Idji una cooperativa con las familias más desfavorecidas en la zona para que las mujeres lideren un proyecto de elaboración de zumo de piña y azúcar de caña", explica.

Apunta que "no es la caridad por la caridad, se trata de dar las herramientas para que estas poblaciones, principalmente mujeres, puedan ser autosuficientes, porque la caridad tiene un tiempo, se acaba, se trata de que generen sus propios recursos, porque tienen ganas, empuje, lo que no tienen son medios y es eso lo que queremos ofrecer".

Apoyo de Norsol

Un proyecto fabril que no podría haberse llevado a cabo sin la solidaridad de una empresa burgalesa que ha suplido la falta de fondos públicos para poder electrificar esta cooperativa. "No obtuvimos la ayuda de las administraciones, pero quiero destacar la colaboración que nos ha prestado Norsol para poder llevar luz a esta zona, nos han dado todos los elementos necesario para poner en marcha las placas solares, que si hemos tenido que conseguir allí porque si no era inviable, pero nos han dado formación on line y todo lo necesario para contar con luz allí", señala Tomás Martínez. Algo vital para que las fábricas puedan empezar a funcionar.