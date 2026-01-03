Villangómez visibiliza su rechazo frontal a la planta de biometano

Manifestación contra la planta de biometano en Villangómez.TOMÁS ALONSO

Vecinos de Villangómez, Villafuertes, otros pueblos de la zona y distintos puntos de la provincia de Burgos se congregaron este sábado, frente a la Diputación, para expresar alto y claro su rechazo a la instalación de una planta de biometano en el término municipal.

La convocatoria, que atrajo a cientos de personas de todas las edades, sirvió para alertar de que un proyecto de estas características constituye «un riesgo para la salud y el medio ambiente de la comarca». Bajo el lema Ni en tu pueblo ni en el mío, los manifestantes desfilaron por el casco histórico de la capital burgalesa para exigir el mantenimiento de su calidad de vida.

Tal y como pusieron de manifiesto los promotores de la marcha, «la planta de biometano generaría partículas contaminantes, así como olores y ruido, afectando a la calidad de vida de los vecinos y al entorno natural de la zona». Del mismo modo, temen que su instalación «podría justificar la expansión de la ganadería intensiva, lo que agudizaría los problemas de contaminación del agua y el suelo».