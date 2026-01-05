Primeros pasos de los Reyes Magos en Burgos antes de la Cabalgata

Los Reyes Magos de Oriente posan en su llegada a la residencia de ancianos Teresa Jornet.Oscar Corcuera

Una vez que los Reyes Magos de Oriente llegaron a la ciudad de Burgos, un camión de Bomberos de Burgos iniciaba el trayecto de un día agotador. Su día (y noche). La primera parada, la Residencia de Ancianos Teresa Jornet donde esperaban con ilusión Lucila y su amiga María Luisa. La primera, con unos lúcidos cien años, mostraba la alegría de esta cita tradicional en las instalaciones de la carretera Poza con sus majestades. "Vienen todos los años, es una alegría", decía. Al preguntar por su favorito no solo no se moja, sino que muestra esa sencillez y nobleza de otro tiempo "usted sabrá mejor". María Luisa lo tenía más claro. "Melchor, siempre, desde niña me ha gustado Melchor".

Entre los visitantes de familiares de la residencia, los más pequeños. Orión, de cuatro años, se hacía una foto con Gaspar y recogía su primer regalo de sus manos, todo emocionado. Y Andrea, de su misma edad, entraba asegurando que "no son los Reyes de Belén" para terminar la visita encantada y sin poder parar de hablar. "Los tres me han dado caramelos".

La visita se ha prolongado por una hora. Sus majestades y los pajes han visitado cuatro salones de la residencia; dos de mujeres y dos de hombres. Un encuentro en el que la ilusión de antaño por una noche mágica volvía a los ojos de los usuarios del centro agradecidos por el encuentro.

Una cita alegre. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos al ritmo de villancicos y castañuelas. El Burrito Sabanero, Noche de Paz y otros villancicos en los que la alcaldesa, Cristina Ayala, que recibió a sus majestades, llevaba la voz cantante.

"Hoy es un día mágico en el que todos tenemos que tener esa mirada de niños, ver la ilusión con la que miran ellos y más aquí donde las personas vuelven a ser niños", explicó.

Recordó que hoy hay una "programación muy bonita" para visitar a quienes no pueden acercarse a la cabalgata. "Tras la visita a la residencia de ancianos, sus majestades visitarán a los niños hospitalizados". La alcaldesa recordó que la Cabalgata mantiene horario, a pesar del frío, y arrancará a las 18 horas de la avenida Derechos Humanos en Gamonal hasta llegar a la plaza del Cid desde la calle Vitoria. Un itinerario en el que los más rezagados podrán entregar sus cartas. "Me avisan desde el Servicio Mágico Postal que estarán presentes durante la Cabalgata para que quien no lo haya hecho todavía puedan entregar sus cartas a los Reyes", señaló.

Aunque la alcaldesa aseguraba que entre sus deseos para la ciudad había algo con muchos números, en referencia al presupuesto que tendrán que aprobar a través de una cuestión de confianza, aseguró que no era el momento. Quien sí apeló al gran reto de la ciudad fue Gaspar. Incitó a los niños a que "den un paso en la cultura, les animamos a que escriban un cuento, hagan dibujos o aprendan a tocar instrumentos porque con eso ayudarán mucho a la ciudad para ser capital europea de la cultura".

El rey Melchor agradeció la bienvenida para un día, y noche, agotador que les esperan. "En este lugar donde habitan los sueños traemos felicidad y un poco de salud en una visita que hacemos para preparar la Cabalgata y luego la noche mágica donde entraremos en silencio en las casas cuando estéis durmiendo y repartir la felicidad que todo el mundo se merece". Por su parte Gaspar quiso bendecir a todos con "una vida llena de todo, que puedan vivirla y disfrutarla de manera feliz".