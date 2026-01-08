Elogio al amor en tiempos de "sociopatía generalizada"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', el espectáculo con el que la burgalesa María Velasco inaugura el Festival Escena Abierta, reivindica el amor como un acto de resistencia en el presente. "Es, prácticamente, un elogio a un tema tan universal y tan serio en estos tiempos de sociopatía generalizada", explicó la dramaturga, como carta de presentación de la cita que subirá el telón de esta edición de un evento más que consolidado en la agenda local, y nacional. 27 eneros en su haber lo atestiguan.

Escrita y dirigida por la propia Velasco para la compañía Pecado de Hybris, la propuesta parte de una situación reconocible: alguien que, tras muchas decepciones, deja de creer en la posibilidad de amar y ser amado y vuelve a encontrarse con este sentimiento en una etapa madura de su vida.

El título, en homenaje a un verso de Cesare Pavese y, al mismo tiempo, un guiño a la ciencia ficción, condensa la metáfora central del montaje. "Hoy en día, cuando parecen abundar las relaciones que supongan poco esfuerzo y generen mucho beneficio, enamorarse es comparable a una experiencia sobrenatural, a un encuentro en la tercera fase", señaló la creadora, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024.

Velasco detalló que su texto se apoya en el pensamiento de Alain Badiou para desmontar la idea de un amor sin riesgo. Frente a las promesas contemporáneas de vínculos seguros y controlados, la obra defiende este acto como "inevitable caída y exposición". "Si algo hace el amor, precisamente, es ponernos en riesgo, abismarnos", afirmó, para plantear la necesidad de asumir esa vulnerabilidad "no solo en el plano sexoafectivo, sino como una forma más amplia de relación con el mundo". De ahí que la pieza no se limite a hablar de pareja, sino que proponga una reflexión más amplia sobre la dificultad -y la urgencia- de amar "y poner toda la carne en el asador" en un tiempo atravesado por el cinismo.

El montaje lo protagoniza Maricel Álvarez, «una de las grandes figuras del teatro argentino», según detalló Velasco, que inicia en Burgos la gira española del espectáculo tras llegar desde Buenos Aires. La dramaturga y directora incidió en el carácter «arriesgado» de esta elección, poco habitual en un contexto dominado por rostros televisivos, y subrayó el valor artístico de trabajar con una intérprete de largo recorrido, también creadora, cuya presencia fue especialmente celebrada por la crítica en el estreno madrileño de la obra.

Pone rostro Álvarez a un «montaje híbrido, con música y danza, un monólogo polifónico» apoyado en la música en directo de Carlos Beluga, para rendir un particular homenaje al «rock espacial de David Bowie entre versiones de Bambino y Massiel».

María Velasco regresa así a casa, a Burgos, y en ella proyecta su voz más que autorizada para alabar el evento que la acoge con los brazos abiertos como espacio clave para la circulación de las artes escénicas contemporáneas. «Uno de los grandes retos que hoy en día tiene la cultura es la descentralización y el Festival Escena Abierta contribuye sin duda a ella», afirmó. Celebraba así que los lenguajes contemporáneos puedan llegar a territorios más allá de los grandes núcleos urbanos, pues, para la autora, «el acceso a la cultura es también acceso al conocimiento y, en consecuencia, al poder». Destacó además la calidad de la programación que ofrece la cita año tras año por su «riqueza considerable»: «Supone una reserva cultural bien importante que hay que ponderar».

La dramaturga burgalesa María Velasco, durante la presentación de su propuesta.SANTI OTERO

Los representantes de las tres entidades promotoras de la iniciativa, Ayuntamiento de Burgos, Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos, acogieron con satisfacción los halagos de su paisana, «una de las dramaturgas españolas más reconocidas del panorama teatral español y europeo» y coincidieron con Velasco en recalcar la faceta de punto de encuentro del festival, con actividades como el coloquio con la autora tras la función inaugural, concebido como un espacio para prolongar la experiencia escénica y compartir miradas.

‘Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos’ subirá a la escena el viernes 9 de enero en la sala de congresos del Fórum Evolución a las 20.30 horas (10 euros). Y será solo el principio. Hasta el próximo 18 de enero, de la mano del Escena Abierta, la investigación escénica, la performance, el vídeo, la realidad virtual y otros recursos de los nuevos lenguajes escénicos llenarán los escenarios burgaleses de contemporaneidad y asuntos de siempre: el amor, la vida y la muerte, el pasado y el presente, y otras cuestiones candentes de la sociedad actual.

El cartel de esta nueva edición cuenta con dos estrenos absolutos: ‘Entre el corazón y la pluma’, de los burgaleses La Carbonería de la Lola, y ‘La condición horizontal’, de Francesc Cuéllar, una coproducción con el propio festival. Completan el programa ‘Historia del amor’, de Agrupación Sr. Serrano; ‘Fragmentos’, de La Víspera; ‘Extraña alegría’, de Los Bárbaros, y ‘Nosotros, los sin nombre’, de Mos Maiorum.